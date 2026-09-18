Der KunstRasen Bonn bekommt für seine Jubiläumssaison 2027 einen weiteren bekannten Namen: Nico Santos tritt am Sonntag, 11. Juli, auf dem Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau auf. Der Sänger und Songwriter kommt im Rahmen seiner „POV: Summer Tour 2027“ in die Bundesstadt, teilten die Veranstalter am Freitag (18. September) mit.

Nicht nur für den KunstRasen, der das 15‑jährige Bestehen der Konzertreihe feiert, auch für den Sänger Nico Santos ist der Auftritt eine Reise in die eigene Karrieregeschichte. Im Jahr 2027 jährt sich die Veröffentlichung seines Songs „Rooftop“ zum zehnten Mal. Der Titel war der Durchbruch des Musikers und gilt als Ausgangspunkt seiner Karriere.

Nico Santos beim KunstRasen Bonn: Songs aus „POV“ und große Hits

Bei der Sommertour will Santos aktuelle Stücke aus seinem Album „POV“ mit seinen bekanntesten Erfolgen verbinden. Auch Songs seines Alter Egos Santos sollen Teil des Programms sein. Angekündigt sind unter anderem „Rooftop“, „Play with Fire“, „Die Sonne“ und „Optimist“.

Nach seiner Arena-Tour 2026 kehrt der Sänger damit im Sommer 2027 auf die Open-Air-Bühnen zurück. Begleitet wird er nach Angaben des Veranstalters von einer sechsköpfigen Band. Die Show soll Pop-Songs mit Festivalatmosphäre verbinden.

KunstRasen 2027 mit Simply Red und den Fantastischen Vier

Nico Santos war bereits im Juli 2022 beim KunstRasen in Bonn zu Gast. Für die kommende Saison stehen neben ihm unter anderem Simply Red und Die Fantastischen Vier im Programm. Simply Red treten am 7. Juli auf, das Konzert der Fantastischen Vier am 23. Juli ist bereits ausverkauft.

Die Saison 2027 findet vom 4. Juli bis zum 29. August auf dem Gelände in Bonn-Gronau statt. Sie steht im Zeichen des 15-jährigen Bestehens der Konzertreihe. Den Auftakt bildet das traditionelle Klassik-Picknick mit dem Beethoven Orchester Bonn. Weitere Konzertankündigungen sollen folgen.

Seit dem 11. September 2026 ist Nico Santos außerdem als Juror in der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ zu sehen.