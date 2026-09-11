Wenn am Freitag, 11. September, um 15 Uhr der Oberbürgermeister das erste Fass anzapft, beginnt für Bonn wieder Pützchens Markt. Das traditionsreiche Volksfest feiert 2026 seine 657. Ausgabe – und das mit einer beispiellosen Fülle an neuen Attraktionen. Zehn Platzneuheiten hat das Marktamt zusammengestellt, dazu kommen bewährte Klassiker auf einer Fläche von etwa 80.000 Quadratmetern. Das neu aufgestellte Festival soll sowohl Adrenalin-Junkies als auch Familien begeistern.

Pützchens Markt: Neue Fahrgeschäfte, die Maßstäbe setzen

Das erste, das Besucherinnen und Besucher auf Pützchens Markt 2026 erblicken, ist das neue Wahrzeichen des Jahres: Das Riesenrad „Eyecatcher“. Mit 55 Metern Höhe und aufwendiger Illumination im eleganten Beach-Club-Stil prägt die Attraktion schon von Weitem das Gelände. Seine 42 geschlossenen Gondeln versprechen nicht nur Sicherheit, sondern auch einen barrierefreien Rundumblick über das gesamte Festgelände.

Das aufwendig illuminierte Riesenrad „Eyecatcher“ feiert 2026 Pützchens-Markt-Premiere. Copyright: Eyecatcher/Kipp

Für Actionliebhaber – insbesondere Nervenkitzel-Fans – hält Bonn in diesem Jahr mehrere Superlative bereit. Der „Mission Impossible Tower“, ein transportabler Freifallturm mit 85 Metern Höhe, gehört zu den größten seiner Art und bietet zunächst einen beeindruckenden Ausblick, ehe der freie Fall in die Tiefe echten Nervenkitzel garantiert.

Mit Riesenschaukel „Phantom“ in die Höhe – oder mit „Swing Up“ 65 km/h schnell

Mit der Riesenschaukel „Phantom“, die 45 Meter weit über die Köpfe der Besucher schwingen wird und Platz für 20 mutige Personen bietet, wartet eine weitere Extremerfahrung.

Auch als „Überkopf-Spektakel“ angekündigt: Das Loopinghochfahrgeschäft „Nightfly – No Gravity“. Mit einer Rotation des Hauptarms und freischwingenden Gondeln, die sich überschlagen, erleben Fahrgäste in großer Höhe dreidimensionale Überschläge. Das Fahrgeschäft ist auf deutschen Kirmesplätzen selten zu sehen.

Der „Avenger Royal“ verspricht eine rasante Schaukelfahrt mit Überschlägen in 24 Metern Höhe. Copyright: Avengers/Kirschbaum

Das „Avenger Royal“ schließlich verspricht eine rasante Schaukelfahrt in 24 Metern Höhe mit Kräften von bis zu 5G. Auch das Rundfahrgeschäft „Swing Up“ ist neu auf den Marktwiesen: In 14 frei schwingenden Gondeln erleben Fahrgäste eine Fahrt bei Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h und nostalgischem Charme zugleich.

Pützchens Markt: Auch Attraktionen jenseits der Extreme

Neben den Hochleistungsfahrten gibt es reichlich für andere Zielgruppen. Das Laufgeschäft „Fuzzy's Lachsaloon“ im Wild-West-Style bietet fünf Etagen voller Überraschungen – mit Spiralrutsche, Feuerwehrstangen-Abfahrt, kippender Rolltreppe und sogar einem Mini-Freifallturm für die ganz Mutigen. Ein Abenteuer für Familie und Freunde.

Aufwendig thematisiert ist die Geisterbahn „Halloween“, die Gruselmomente aus Horrorklassikern bietet. Copyright: Halloween/Rasch

Die 3-Etagen-Geisterbahn „Halloween“ mit 300 Metern Schienenlänge ist bei Horror-Fans beliebt: aufwendig thematisiert mit Szenen aus Klassikern des Horrorfilms und klassischen Gruselmomenten. Die Wildwasserbahn „Colorado Rafting“ mit sich frei drehenden Booten verspricht nasses Abenteuer mit Wasserfontänen und turbulenten Passagen.

Für die jüngsten Besucher und Technik-Enthusiasten: Der 4K-Action-Simulator „Primeval Quest“ entführt in die Urzeit. Mit beeindruckender Animation von Dinosaurier-Figuren und Live-Entertainment-Shows wird hier virtuelles Abenteuer zum Erlebnis.

Tradition trifft Moderne bei Pützchens Markt 2026

Mit rund 500 Geschäften auf der unverändert großen Veranstaltungsfläche – davon 24 Fahrgeschäfte auf dem Hauptgelände – bleibt Pützchens Markt auch in dieser Form ein Fest der Dimensionen. Neben den spektakulären Neuheiten erwarten die Besucherinnen und Besucher beliebte Wiederholer, Kinderfahrgeschäfte, Verlosungen und Geschicklichkeitsspiele. Der traditionelle Pluutenmarkt, der an die Ursprünge der Volkskirmes erinnert, wird ebenfalls wieder stattfinden.

Zum 14. Mal prägt ein Festumzug den Eröffnungstag. Die Bayern-Festhalle wird traditionell zum Schauplatz: Oberbürgermeister Guido Déus treibt den Fassanstich, Bezirksbürgermeister Marco Rudolph begrüßt die Gäste, und zwei beliebte Bands des rheinischen Karnevals – „Kempes Feinest“ und „Lupo“ – sorgen für musikalische Unterhaltung.

Pützchens Markt: Das Programm im Überblick

Das Fest erstreckt sich vom Freitag, 11. bis Dienstag, 15. September 2026. Nach der Eröffnung um 15 Uhr folgt der Festumzug ab 13.30 Uhr. Der Kirmessonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr. Ein „Rheinischer Abend“ (Sonntag, 18 Uhr), die „After-Job-Party“ (Montag, 18 Uhr) und zum Abschluss ein Höhenfeuerwerk (Dienstag, 22 Uhr) runden das Programm ab.

Marktleiterin Kathrin Krumbach fasst es zusammen: „Pützchens Markt ist die größte Veranstaltung, die wir als Stadt selbst organisieren.“ Die Mischung aus Fahrgeschäften, Spielen und Klassikern macht deutlich, dass Bonn hohe Ambitionen mit dem Fest verknüpft.