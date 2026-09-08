Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Rheinbach. In der Nacht zu Dienstag, 8. September, soll ein 36-jähriger Mann einen 66-jährigen Bekannten mit einer Stichwaffe angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.

Wie die Polizei mitteilt, soll dem Angriff ein Fall von häuslicher Gewalt vorausgegangen sein. Am späten Montagabend soll der 36-Jährige eine 20-jährige Frau in einer Wohnung in Rheinbach beleidigt und bedroht haben. Daraufhin wurde er der Wohnung verwiesen.

Streit nach Fall von häuslicher Gewalt

Einige Stunden später, gegen 3.20 Uhr, verschaffte sich der Mann den Ermittlungen zufolge gewaltsam durch ein Fenster Zugang zur Wohnung der Mutter der 20-Jährigen. Dort traf er auf den 66-jährigen Mann und geriet mit ihm in einen Streit und griff ihn an.

Die alarmierten Polizeikräfte namen den Tatverdächtigen anschließend widerstandslos in der Wohnung fest. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 66-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch versorgt wird.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zur Tat aufgenommen. (at)