Verdacht des Kindesmissbrauchs Polizei ermittelt gegen Erzieher in Rheinbacher Kita

Rheinbach – Die Bonner Polizei ermittelt seit heute in einem Fall, in dem es um den Verdacht des Kindermissbrauchs geht. Verdächtigt wird ein Erzieher in einer von der Stadt Rheinbach betriebenen Kindertagesstätte. Die Stadtverwaltung informierte am Nachmittag über die Ermittlungen. Schon als die ersten Verdachtsmomente aufgetreten seien, sie der Mann vorläufig vom Dienst suspendiert worden.



Er hatte sich laut der Stadt zuvor nichts zuschulden kommen lassen. Bürgermeister Ludger Banken reagierte umgehend: „Wir haben uns sofort mit den Eltern in Verbindung gesetzt, deren Kind besonders heftig betroffen war. Dabei gehen wir davon aus, dass es in der Kindertagesstätte mehrere Vorfälle unterschiedlich schwerer Ausprägung gegeben hat. Wir werden jedem einzelnen Verdacht akribisch nachgehen. Selbstverständlich werden wir auch die Polizei bei ihren Ermittlungen in vollem Umfang unterstützen.“

Hilfsangebote für die Eltern



Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung haben mit den Eltern des betroffenen Kindes ein ausführliches Gespräch geführt und jede erdenkliche Hilfe angeboten, darunter auch psychologische Betreuung. Banken: „Wir werden heute noch allen Eltern der betroffenen Kindertagestätte schriftlich über diese ja zunächst noch Verdachtsfälle berichten und sie außerdem dringend darum bitten, uns sofort darüber zu informieren, falls ihre Kinder ähnliche Vorfälle beobachtet oder selbst darunter gelitten haben.“

Mehrere Verdachtsfälle wurden gemeldet



Schon vor allen Eltern hatte die Leitung der Tagestätte den Elternbeirat über die Verdachtsmomente gegen den Erzieher informiert. Nach einem ersten Vorfall sei ein intensives Gespräch mit dem Beschuldigten geführt worden, in dem er noch einmal ausführlich belehrt worden sei, erklärte Stadtsprecher Norbert Sauren am Nachmittag.



Da relativ zeitgleich zwei weitere Ereignisse gemeldet wurden, sei der Tatverdächtige umgehend unter Einbeziehung des Personalrates vom Dienst suspendiert worden. Bürgermeister Banken: „Uns war wichtig, dass von dem Verdächtigen keinerlei Gefahr mehr ausgehen kann.“



Die weiteren Ermittlungen führt nun die Bonner Polizei.