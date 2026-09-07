Am Montagabend ist es in der LVR-Klinik in Bonn zu einem Brand gekommen. In einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich bereits Rauch im Flurbereich der Station ausgebreitet. Die Pflegekräfte hatten die betroffene Station zu diesem Zeitpunkt bereits evakuiert.

Zehn Personen bei Feuer in Klinik verletzt

Die Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz vor und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Mit einem mobilen Rauchverschluss und Lüftern verhinderten sie eine weitere Ausbreitung des Rauchs in angrenzende Bereiche.

Insgesamt waren 28 Personen von dem Brand betroffen. Zehn von ihnen wurden vom Rettungsdienst als leicht verletzt eingestuft. Zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein anderes Bonner Krankenhaus gebracht.

Die betroffene Station wurde nach dem Einsatz belüftet. Ob und wann sie wieder genutzt werden kann, ist noch unklar. Die betroffenen Patientinnen und Patienten wurden innerhalb der Klinik in anderen Zimmern untergebracht. Die Brandursache wird nun ermittelt. (red)