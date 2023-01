Bonn – Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstagnachmittag auf der Friedrich-Breuer-Straße mitten in der Bonn-Beueler Innenstadt einen Mann überwältigt. Dieser hatte in seiner Wohnung einem Zeugen zufolge seine Lebensgefährtin bedroht. Nach Angaben der Polizei informierte um kurz vor 16 Uhr der Zeuge die Beamten über einen 46-jährigen Mann, der in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses lebt.



Der Zeuge gab an, zuvor selbst zu einem Gespräch mit dem Mann gewesen zu sein. Das Gespräch mündete jedoch in Wutausbrüchen und aggressivem Verhalten des 46-Jährigen. Dieser ist der Polizei bereits auf dem Gebiet der Betäubungskriminalität bekannt.



Dem Zeugen gelang es, die Wohnung zu verlassen. Die Lebensgefährtin hielt sich jedoch weiter darin auf. Da der aggressive Mann außerdem mit Messern bewaffnet gewesen sein soll und die Polizei daher eine Bedrohung für seine Freundin und sich selbst nicht ausschließen konnte, kam es zu einem Einsatz von Spezialkräften.

Diesen gelang es gegen 17:40 Uhr den Mann an der Wohnungstüre zu überwältigen und zu fixieren. Er blieb genauso wie seine 49-jährige Partnerin unverletzt und kam in Gewahrsam. (ps)