Bonn-Holzar Unbekannter zündet Papiercontainer an

Bonn – Am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr beobachteten Zeugen, wie eine unbekannte Person am Finkenweg in Bonn-Holzar etwas in einen Papiercontainer warf, worauf dieser später brannte. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer schnell ab.

Zu dem möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor: Es handelt sich um eine männliche Person, ca. 185 cm groß und trug u.a. eine Jeans, einen blau-weiß-gestreiften Pullover und eine Kappe.

Das könnte Sie auch interessieren:

Anklage nach tödlichem Ehestreit Anzeige Lohmarer soll seine Frau erschlagen haben von Ulrike Schödel

Gewaltakt in Bonn-Nordstadt Anzeige Polizei bittet um Hinweise nach Körperverletzungsdelikt

Landgericht Bonn Anzeige Mutter muss für Misshandlung ihres Kindes fünfeinhalb Jahre in Haft

Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum aktuellen Aufenthalt des beobachteten, möglichen Verdächtigen machen können, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen. (red)