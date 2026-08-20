Am Mittwochabend (19. August) ist die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in einer Pizzeria in Bonn-Friesdorf alarmiert worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwache Bad Godesberg bereits auf der Anfahrt Flammen sehen. Bei dem Brand wurde eine Person verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Beim Eintreffen der Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung von innen mit zwei Löschrohren. Ein weiteres Löschrohr wurde über eine Drehleiter eingesetzt.

Da das Feuer bereits auf den Speicher des Anbaus übergegriffen hatte, öffneten die Einsatzkräfte das Dach. Im Einsatz waren die Feuerwachen Bad Godesberg und Beuel sowie die Freiwillige Feuerwehr Bad Godesberg mit insgesamt 36 Einsatzkräften. (red)