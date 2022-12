Gesucht von 13 Staatsanwaltschaften Randalierender Fahrgast in Bonn festgenommen

Bonn – Einen Marokkaner, der mit zwölf verschiedenen Identitäten durch mehrere europäische Staaten reiste, hat die Bundespolizei am Sonntagmorgen im Bonner Hauptbahnhof festgenommen. Wie die Bundespolizei berichtet, war der gegenüber einer Zugbegleiterin, die ihn ohne Fahrkarte und ohne Bargeld im Eurocity 7 antraf, aggressiv aufgetreten und hatte sie und andere Bahnmitarbeiter in italienischer Sprache beschimpft. Die Bahn-Angestellte rief daraufhin die Bundespolizei gegen 9 Uhr um Hilfe.



Als die Beamten die Identität des 42-jährigen Mannes feststellten, kam heraus, dass insgesamt 13 Staatsanwaltschaften nach ihm fahndeten.

Allein in neun Fällen suchten die Staatsanwaltschaften den Mann wegen des Erschleichens von Leistungen. Der Schwarzfahrer war in der Vergangenheit mit 12 verschiedenen Namen auffällig geworden. Er wird von den Behörden in Italien, den Niederlanden sowie Deutschland wegen unerlaubten Aufenthalts gesucht. Die Beamten übergaben ihn an die Polizei Bonn.



Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen ein. Nach seiner Vorführung vor dem Haftrichter am Montag ging der Tatverdächtige bis zu seiner Hauptverhandlung in Untersuchungs-Haft. (ps)