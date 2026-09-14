Aufgrund des regnerischen Wetters war Pützchens Markt am Sonntag, 13. September, nur mäßig besucht. Die Bonner Polizei musste laut eigener Aussage nur selten eingreifen.

Von Sonntagvormittag bis in die Nacht zum Montag kontrollierten die Polizisten und Polizistinnen insgesamt 206 Personen. 65 von ihnen wurden durchsucht. Gegen 13 Personen sprachen die Einsatzkräfte Platzverweise aus.

Sexualdelikt auf Pützchens Markt

Bei den Kontrollen fanden die Beamten und Beamtinnen bei einem 13-jährigen Jugendlichen und einem 46-jährigen Mann jeweils ein Messer. Die Waffen wurden sichergestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Beide Personen erhielten Platzverweise.

Gegen 19.00 Uhr kam es auf dem Marktgelände zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt. Zwei Tatverdächtige, ein Mann und eine Frau, sollen heimlich Fotos unter dem Rock einer Besucherin gemacht haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, stellte das Mobiltelefon sicher und sprach Platzverweise aus.

Bei Verkehrskontrollen wurden zudem zwei Fahrer und Fahrerinnen unter Drogeneinfluss angetroffen und zwei weitere ohne gültige Fahrerlaubnis. Insgesamt nahm die Polizei am Sonntag sieben Strafanzeigen auf. (red)