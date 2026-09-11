Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag in Bonn-Poppelsdorf sucht die Polizei nach einem flüchtigen weißen BMW. Die Fahrerin eines Linienbusses musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Dabei wurden sieben Fahrgäste leicht verletzt.

Gegen 16.00 Uhr war die Busfahrerin mit der Linie 600 auf der Robert-Koch-Straße unterwegs. Nach einem Halt an der Haltestelle Marienhospital fuhr sie wieder an. Laut Polizei befand sich zu diesem Zeitpunkt ein weißer BMW auf der Linksabbiegerspur neben dem Bus.

BMW schneidet Linienbus – Sieben Verletzte

Der BMW bog jedoch nicht ab, sondern zog nach rechts und scherte unmittelbar vor dem Bus ein. Die Busfahrerin leitete eine Notbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Laut Polizei kam es dennoch zu einer leichten Berührung der Fahrzeuge, bei der die vordere linke Stoßstange des Busses beschädigt wurde.

Durch das abrupte Bremsmanöver stürzten mehrere Insassen und Insassinnen im Bus oder stießen gegen Haltestangen. Insgesamt wurden sieben Fahrgäste, darunter ein 11-jähriger Junge, leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Polizei Bonn bittet um Zeugenhinweise

Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen BMW setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei vermutet einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite des Autos. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und die Videoaufzeichnungen aus dem Bus gesichert.

Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen BMW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen. (red)