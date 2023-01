Bundestagswahl Ulrich Wokulat ist jetzt „Freier Wähler“

Leverkusen – Die Rivalität Ulrich Wokulats zum Leverkusener CDU-Kreisvorsitzenden Frank Schönberger war stets legendär. Für eine Weile dürfte zwischen den beiden Ruhe herrschen. Denn der einstmalige CDU-Ortsverbandsvorsitzende in Schlebusch-Alkenrath, Ulrich Wokulat ist aus der CDU ausgetreten und macht derzeit Wahlkampf in eigener Sache für die Freien Wähler, aber nicht in Leverkusen, sondern im Wahlkreis Rhein-Erft.



Keine Nominierung - Parteiaustritt

Im März noch hatte sich Wokulat als CDU-Bundestagskandidat für die kommende Wahl beworben. Er unterlag aber deutlich gegen Serap Güler, die mit guter Mehrheit von der Mülheimer und Leverkusener CDU ins Rennen um ein Bundestagsmandat geschickt wurde.

Ende Mai trat er dann aus seiner Partei aus, der er seit 1991 angehört hatte, Wokulat war als 16-jähriger in die CDU eingetreten. Zuletzt gehörte Wokulat dem Verein „Werte-Union“ an, der sich nach eigenen Angaben als freiheitlich-konservativ einordnet, viele verorten den Verein eher in der nebulösen Zone rechts der CDU, nahe bei der Afd.



„Bin geimpft“

„Ich bin aufgrund des Linksrucks in der CDU, sowohl auf Bundes- und Kommunalebene ausgetreten“, sagt Wokulat. Im aktuellen Programm der Freien Wähler erkenne er die Ansichten der CDU von vor 20 Jahren wieder. Der Freie-Wähler-Bundesvorsitzende, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger, machte kürzlich mit seiner Aufsehen erregenden Impfverweigerung Schlagzeilen. Wokulat: „Ich bin aber geimpft!“

Das könnte Sie auch interessieren:

AfD war zu früh, CDU empört Anzeige Streit in Leverkusen um frühen Plakatierstart

Drei Barthaare und Herzchen Anzeige Das sagen Leverkusens Wahlplakate über die Bewerber aus

Wahlkampftour in Leverkusen Anzeige Gesundheitsminister Jens Spahn von Impfgegnern empfangen

Stadt gut in Berlin vertreten Anzeige Diese drei ziehen für Leverkusen in den Bundestag

Will erneut in den Bundestag Anzeige Karl Lauterbach kämpft für das Direktmandat

Konkurrentin von Lauterbach Anzeige Serap Güler will für soziale Chancengleichheit streiten

Auch wenn Ulrich Wokulat derzeit im Rhein-Erft-Kreis um Stimmen wirbt, will er in Zukunft als Freie-Wähler-Mitglied in Leverkusen aktiv werden und dann könnte er seinem Lieblingsfeinden aus der CDU doch wieder lästig werden.