Engelskirchen/Overath – Am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr geriet auf der Autobahn A4 zwischen den Anschlussstellen Engelskirchen und Overath in Fahrtrichtung Köln ein Lastkraftwagen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der 39-jährige Fahrer aus Düren schilderte, dass er in Engelskirchen Ladung aufgenommen hätte und damit auf dem Weg nach Neuss gewesen sei.

Kurz vor dem Rastplatz Aggertal hätte es plötzlich einen Knall gegeben und er habe gedacht, ein Reifen sei geplatzt. Beim Aussteigen auf dem Standstreifen habe er gesehen, dass Flammen hinter der Fahrerkabine hochschlugen.

Durch den Brand sei die Dieselleitung beschädigt worden. Copyright: Michael Kupper

Einsatzleiter Thomas Krimmel, Wehrführer der Engelskirchener Feuerwehr, schilderte, dass glücklicherweise die Autobahnpolizei sehr schnell vor Ort gewesen sei und erste Löschmaßnahmen ergriffen habe.

Die rund 45 Einsatzkräfte der Löschzüge Engelskirchen und Ründeroth hätten die Restlöscharbeiten übernommen. Durch den Brand sei die Dieselleitung beschädigt worden. Sie musste abgedichtet und das großflächig ausgelaufene Dieselöl abgestreut werden.

Der Verkehr konnte einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeführt werden. Dennoch gab es einen Rückstau von etwa zwei Kilometern. Nach knapp drei Stunden konnte die Autobahn wieder komplett freigegeben werden.