Euskirchen – Die Euskirchener Niederlassung des Unternehmens Deutsche Post DHL verweist mit Stolz auf ihre „grüne“ Flotte: Briefe und Paketsendungen gelangen in den 41 Zustellbezirken in der Kreisstadt zu rund 95 Prozent CO2-frei zu den Empfängern, wie Jessica Balleer von der Pressestelle mitteilt.



Um Luftverschmutzung und Verkehrslärm zu reduzieren, sind die Zusteller mit klimafreundlichen Fahrzeugen unterwegs. Der Fuhrpark besteht aus 31 Streetscootern, zwei E-Bikes, vier E-Trikes, zwei Fahrrädern und einer Fußkarre.



Das könnte Sie auch interessieren:

Mobilitätskonzept

Anzeige

So könnte sich der Verkehr in Euskirchen in Zukunft verändern

von Johannes Bühl