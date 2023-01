Bad Münstereifel – Kreisliga Herren: TVE Bad Münstereifel – TSV Bonn rrh. III 44:20 (20:9). Die Handballer des TVE Bad Münstereifel stehen kurz vor der Rückkehr in die Landesliga. Aus der war der TVE 2016, also vor sechs Jahren, abgestiegen. Der klare Heimsieg gegen Bonn war zu keiner Zeit gefährdet. Durch diese und die kampflos gewonnen Punkte aus dem Merl-Spiel (Anm.: Rot-Weiss Merl verzichtet auf die Austragung des Spiels am Sonntag) haben die Kurstädter eine makellose Bilanz von 16:0 Punkten.

Bonn III war personell stark dezimiert nach Bad Münstereifel gekommen, schaffte es aber dennoch 20 Tore zu erzielen. „Die Bonner haben sich für ihre Situation ordentlich verkauft und auch verdient die 20 Treffer erzielt“, sagt TVE-Herrenwart Markus Ramacher. Sein Team nahm das Spiel dennoch ernst. Wegen des großen Vorsprungs hatte man im zweiten Spielabschnitt dann die Möglichkeit, ein paar neue Dinge auszuprobieren. „Im Angriff waren wir sehr stark und überzeugend“, sagt Ramacher der ein schnelles Angriffsspiel des TVE sah. Durch die Einseitigkeit des Spiels war es Spielertrainer Simon Wilms möglich, allen Spielern viel Spielzeit zu geben. Von verfrühten Feierlichkeiten will Markus Ramacher aber weiterhin nichts wissen. „Ich weiß, dass wir stark sind und ein gut funktionierendes Team haben, aber jedes Spiel hat einen Wert und da dürfen wir nicht den Respekt verlieren, sonst verlieren wir auch den Respekt vor uns selbst“, so ein bescheidener TVE-Herrenwart vor den letzten zwei Spielen.

TVE Bad Münstereifel: Maaßen, Michel Fuchs (1), Beltran Velasco (1), Kolvenbach, Smakolli (2), Bölkow (6), Wilms (4), Nils Fuchs (9), Kühl (5), Kreutzer (7/1), Jonas (6), Franz (3).

Die aktuelle Situation

In der Kreisliga Bonn/Euskirchen/Sieg wird es definitiv einen festen Aufsteiger geben. Tabellenführer ist der TVE Bad Münstereifel, der nach drei Spielen der Meisterrunde und den mitgeführten Punkten aus der Qualifikationsrunde bei 16:0 Zählern steht. Der einzige Verfolger, der den Kurstädtern noch den ersten Platz streitig machen kann, ist der TuS Zülpich. Zülpich hat corona- und verletzungsbedingt noch kein Spiel der Meisterrunde ausgetragen und steht aktuell bei 6:4 Punkten.

Bad Münstereifel steigt auf, wenn….

sie einen Punkt am 3. April in Godesberg holen, oder

sie am darauffolgenden Wochenende in Zülpich mit höchstens sechs Toren Unterschied verlieren (Hinspiel 29:22 für Bad Münstereifel), oder

Zülpich nur einen Punkt in den letzten fünf Spielen abgibt (nächstes Spiel ist nach aktuellem Spielplan der 27. März).

Zusammengefasst darf Bad Münstereifel keinen einzigen Punkt mehr holen und Zülpich muss alle Spiele gewinnen und im direkten Duell mit acht Toren Unterschied siegreich sein.