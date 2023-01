Kreis Euskirchen – Am Wochenende findet das erste Heimspiel der HSG Euskirchen in der Meisterrunde statt. Und der TVE Bad Münstereifel kann einen wichtigen Schritt in Sachen Aufstieg machen.

Landesliga Männer



Die HSG Euskirchen bestreitet bereits am Freitag das erste Heimspiel der Meisterrunde. Gegner ist ab 20.15 Uhr der einen Punkt besser liegende HC Gelpe/Strombach II. Trainer Stefan Tuitje erwartet ein schweres Spiel in der Peter-Weber-Halle in Kuchenheim. „Gelpe ist eine junge und sehr dynamische Mannschaft, von der wir uns im ersten Vergleich nach großem Kampf unentschieden getrennt haben“, erinnert sich der HSG-Trainer.

Vor heimischen Publikum muss sein Team voll konzentriert sein, damit zwei weitere Punkte auf die Habenseite wandern. „Unsere Personalsituation wird sich etwas verbessern und wir haben Lust, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern“, so ein optimistischer Stefan Tuitje.

Schwierige Spiele für Juniorenteams

In der A-Juniorenoberliga muss die HSG Euskirchen zum Spitzenreiter ASV Süchteln (So., 18.15 Uhr) an den Niederrhein. Zwei Siege zuletzt sind eine gute Grundlage, um sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren.

Bei den B-Junioren hat der TV Palmersheim Heimrecht. Mit dem HC Düsseldorf kommt ein Schwergewicht der Nordrheinliga nach Kuchenheim (So., 11 Uhr). Düsseldorf hat 16:2- und Palmersheim 13:5-Punkte. Ein Sieg wäre überraschend. (roc)

Verbandsliga Frauen

Einen Tag später haben die Frauen der HSG Euskirchen den Spitzenreiter der Verbandsliga, HSG Refrath/Hand, zu Gast (17 Uhr). Eine schwere Aufgabe gegen das Team der Stunde, das noch keinen Punkt abgegeben hat. Euskirchen war zuletzt stark von Corona-Ausfällen und Verletzungssorgen gebeutelt. Schlechte Voraussetzungen also, um sich für die klare Hinspielniederlage zu revanchieren.

Verbandsliga Männer

Einen Kracher haben auch die Herren des TV Palmersheim vor der Brust. Sie müssen bei Spitzenreiter Stolberger SV ran (Sa., 20 Uhr). Stolberg liegt drei Punkte vor dem TVP und gilt als besonders heimstark. Dennoch geht das Trimborn-Team mit ordentlich Rückenwind in das Spiel, weil es bereits gezeigt hat, wie man Stolberg schlägt. „Wir haben nichts zu verlieren, denn der Druck liegt ganz klar beim Gegner“, so ein zuversichtlicher Trainer Peter Trimborn.

Die Mannschaft wird zusammen mit ihren Fans mit einem Doppeldeckerbus nach Stolberg reisen (Abfahrt 17.45 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Palmersheim).

Kreisliga Meisterrunde

Achtung: Rot-Weiß Merl hat das Spiel gegen den TVE Bad Münstereifel am Sonntag abgesagt. Das Spiel wird als Sieg für den TVE gewertet. Der im ursprünglichen Text (siehe unten) erwähnte Doppelspieltag entfällt damit.

In der Kreisliga der Herren hat der TVE Bad Münstereifel ein Doppelheimspielwochenende zu absolvieren. Freitag kommt der TSV Bonn rrh. III (20.15 Uhr) und am Sonntag Rot-Weiss-Merl (17 Uhr) in die Mimi-Renno-Halle der Kurstadt. Bei zwei Siegen kann der TVE den Aufstiegssekt kaltstellen. „Wir denken weiterhin von Spiel zu Spiel und wollen am Wochenende gleich doppelt erfolgreich sein“, sagt ein noch reservierter Herrenwart Markus Ramacher. Konkurrent Zülpich spielt an diesem Wochenende nicht.

Kreisliga Abstiegsrunde

In der Abstiegsrunde spielt der TV Palmersheim II gegen den HV Erftstadt (So., 17.30 Uhr), die HSG Euskirchen II muss bei der SG Ollheim-Straßfeld II ran (So., 15.45 Uhr). Bei den Frauen spielt der TV Palmersheim am Sonntag beim TSV Bonn rrh. III (11 Uhr).