Kreis Euskirchen – Den Sieg zum Start der zweiten Saisonhälfte kann Marcus Albrecht, Trainer der SG Bürvenich/Schwerfen, noch immer nicht ganz fassen. 3:1 gewann das Tabellenschlusslicht zu Hause gegen den FC Dollendorf-Ripsdorf. Die personellen Vorzeichen waren und sind in Corona-Zeiten auch bei den Bürvenich-Schwerfenern alles andere als ideal.

„Wir haben seit drei Wochen nicht trainiert. Zehn Spieler kamen gegen Do-Ri aus der Quarantäne zurück“, so Albrecht, dessen Schützlinge dennoch mit dem zweiten Saisonsieg zeigten: Wir leben noch!

43,75 Stunden zwischen Anpfiff und Anpfiff

Am Freitag steht die Nachholpartie beim SC Wißkirchen (19.30 Uhr, Rasenplatz im Euskirchener Erftstadion) an, der nur drei Punkte mehr auf dem Konto als die SG hat. Am Sonntag, exakt 43,75 Stunden später, wird das zweite Auswärtsspiel, diesmal beim SSV Lommersum, angepfiffen. „Für uns sind das immens wichtige Spiele“, sagt Albrecht mit Blick zum rettenden Tabellen-Ufer. „Wir wollen gute Spiele bestreiten und dann sehen, was dabei rauskommt.“

Über den eng getakteten Spielplan ärgert sich der SG-Trainer: „Für mich ist das eine Farce. Warum werden die Spiele so eng zusammengelegt? Es gibt leider kein Entgegenkommen des Staffelleiters, das Spiel in die nächste Woche zu legen.“

Heimspiele in Euskirchen und Wißkirchen

Auch beim Gegner SC Wißkirchen stehen zwei Spiele in Folge an, wenngleich zu Hause – zumindest mehr oder weniger. Freitagabends – wie bereits erwähnt – spielen sie in Euskirchen gegen die Gäste aus Bürvenich/Schwerfen und am Sonntag, dann allerdings wieder auf dem Rasenplatz in Wißkirchen, gegen den SSV Golbach. „Unser Gegner hat das letzte Spiel gewonnen. Wir sind deshalb vorgewarnt“, sagt Wißkirchens Coach Maurice Hilger, der von Johannes Roth unterstützt wird. Auch die Wißkirchener haben personelle Sorgen. „Dennoch wollen wir motiviert in beide Spiele gehen. Es stehen wichtige Punkte aus, die wir holen wollen“, so Hilger.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kreisliga A: Ländchen ohne Chance Anzeige Bessenich kann Meistershirts bestellen von Tom Steinicke

Lokalsport im Kreis Euskirchen Anzeige Nach dem Kreispokal kommt der Kreispokal von Tom Steinicke , Thomas Schmitz

Kreisliga A Euskirchen Anzeige Ländchen-Sieberath steht bereit für Bessenich

Tabellenführer Bessenich empfängt den Tabellenvierten Bliesheim. Ländchen-Sieberath reist zum SV Stotzheim. Der FC Dollendorf-Ripsdorf ist vor heimischem Publikum gegen Erftstadt-Lechenich II auf Wiedergutmachung aus. Der VfB Blessem tritt gegen Weilerswist an. Die SG Flamersheim/Kirchheim, die am vergangenen Spieltag in der Nachspielzeit das 3:3-Unentschieden gegen Weilerswist kassierte, geht im Heimduell gegen die Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim favorisiert in die Partie.

Am Mittwochabend fanden zwei Nachholspiele in der Kreisliga A statt. Der SV Bessenich hat gegen den SV Stotzheim 4:0 gewonnen. Coskun Celik war dreifacher Torschütze (20., 35., 59.), das 3:0 erzielte Athanasios Noutsos (48.). Bessenich hat alle bisherigen neun Spiele gewonnen und hat sechs Punkte Vorsprung vor Golbach und Ländchen-Sieberath. Das zweite Spiel, Lommersum gegen Bliesheim, endete 2:2. Torschützen waren Marcel Ebel (11.) und Nico Wiesen (36.) für Lommersum und Thorsten Bonk (20.) und Daniel Schlengermann (79.) für Bliesheim.