Auch wenn die Verbandsliga-Saison noch bis Ende Oktober dauert, haben die Euskirchen Lions am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Stotzheim bereits ihr letztes Heimspiel. Es folgen dann noch Auswärtsauftritte in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Wesseling.

Beim Spiel am Sonntag handelt es sich um das Spitzenspiel der Liga: Der bisher ungeschlagene Tabellenführer Mülheim Shamrocks trifft auf den direkten Verfolger. Die Lions haben beim 20:21 ihre bislang einzige Saisonniederlage hinnehmen müssen. „Das hat Endspielcharakter, das Hinspiel war ein echter Krimi“, sagt Lions-Spieler Jonas Reuter, der aber anmerkt: „Zu Hause sind wir in dieser Saison ungeschlagen. Gegen Mülheim wollen wir damit nicht brechen. Das Heimpublikum liegt uns ganz gut.“ Man wolle mit einem Sieg an Mülheim vorbeiziehen.

Im Sommer durften die Spieler durchatmen und sich auskurieren

Die Sommerpause habe man zunächst genutzt, um durchzuatmen. Auch kleinere Blessuren konnten auskuriert werden. Zum Ende der Ferien stieg man dann in die taktische Feinjustierung ein. Gegner Mülheim wurde per Video analysiert, dementsprechend nahm der Trainerstab um Headcoach Johannes Jungmann Änderungen vor und ließ diese auch trainieren.

Personell sind die Lions vor dem Spiel gegen Mülheim sehr gut aufgestellt. „Das Team ist heiß auf die Partie“, sagt Reuter. Bis auf wenige Ausnahmen ist die Mannschaft vollzählig. „Ganz verletzungsfrei sind wir nicht, aber das bleibt im Football nicht aus. Dann müssen die Jungs im Hintergrund den nächsten Schritt machen.“ Der Wille bei den jungen Spielern, nun vorzutreten, sei ebenso wie bei den Neuzugängen da.

Auf die Lions-Defense kommt eine gehörige Portion Arbeit zu

Reuter rechnet damit, dass die Defense gegen die Shamrocks einen schweren Job haben wird: „Mülheim ist in der Offense recht physisch unterwegs, spielt lauflastig und mit verschiedenen Optionen.“ Dennoch wolle man wenig Punkte für Mülheim zulassen, damit man der Offense den Rücken stärken und nach vorne frei aufspielen könne.

Für die Lions geht es nach drei Auftritten im Heinz-Flohe-Stadion in Euskirchen wieder „back to the roots. In Stotzheim schlägt einfach unser Herz, das ist unser Homefield“, so Reuter. Die Fans seien noch näher dran, die Atmosphäre sei natürlich anders als im Stadion.

Aber damit es auch abseits des Spiels unterhaltsam wird, sind die Cheerleader wieder mit dabei, das Spiel wird moderiert, der frühere Center steht am Grill und es gibt eine Hüpfburg. „Wem das spannende, playoffartige Spiel nicht ausreicht, kann sich also anderweitig austoben“, so Reuter. Ab 13.30 Uhr ist Eintritt, er kostet fünf Euro für Zuschauer ab 16 Jahren.