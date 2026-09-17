Neue Saison – neues Glück. Fünf Mannschaften werden den Kreis Euskirchen in dieser Spielzeit auf Verbandsebene vertreten. Der TV Palmersheim geht in seine vierte Oberligasaison und auch die B-Junioren des TVP messen sich auf Oberliganiveau. Bei der HSG Euskirchen treten sowohl die Männer als auch die Frauen in der Verbandsliga an. Die A-Junioren der HSG betreten in der Nordrheinliga ein völlig neues Parkett.

Nach der langen Saisonvorbereitung geben uns Trainerin Monica Ferreira-Hermans (HSG Euskirchen Frauen) und ihre vier Kollegen Marco Mayer (TV Palmersheim), Frank Rösgen (HSG Euskirchen), Kajeepan Maheswaran (HSG Euskirchen A-Junioren) und Max Wipperfürth (TV Palmersheim B-Junioren) einen Einblick in ihre Mannschaften. Alle Verantwortlichen beantworten die gleichen fünf Fragen.

Mein Team hat sich im Vergleich zur Vorsaison vor allem…?

Marco Mayer: ...im Umschaltspiel weiterentwickelt. Wir wollen deutlich mehr Tempo aus der Abwehr in den Angriff bringen, was mir bei der Arbeit im Sommer ein zentrales Anliegen war. Dazu kommen vier Neuzugänge, die genau in dieses Konzept passen.

Frank Rösgen: ...im Rückraum komplett verändert, da uns der nominelle erste Rückraum mit Ausnahme von Jarl Schramm aufgrund von Karriereenden nicht mehr zur Verfügung steht. Jarl wird nach seinem Kreuzbandriss noch bis Anfang 2027 ausfallen. Dieser Umstand zwingt uns, den ursprünglich für 2028 geplanten Generationenwechsel bereits jetzt zu vollziehen.

Einen großen Umbruch erlebt die HSG Euskirchen. Copyright: Thomas Schmitz

Aus der zweiten wird die erste Frauen-Mannschaft der HSG Euskirchen. Copyright: Rocco Bartsch

Monica Ferreira-Hermans: ...im Hinblick auf die neue Herausforderung Verbandsliga weiterentwickelt und die dreimonatige Vorbereitung intensiv genutzt, um sich auf das höhere Spielniveau einzustellen. Ob uns das letztendlich gelungen ist, wird sich im Laufe der Saison zeigen.

Kajeepan Maheswaran: ...im Bereich Technik weiterentwickelt.

Max Wipperfürth: ...in der Breite und im Teamgeist weiterentwickelt. Besonders gespannt bin ich darauf, wie schnell die neuen Spieler integriert werden und wie wir als Mannschaft zusammenwachsen.

Am meisten gespannt bin ich auf…?

Mayer: ...den Umstand, wie eng die Liga in dieser Saison wird. Es gibt einige Gegner, die man aktuell nur schwer einschätzen kann, und genau das macht es für mich spannend.

Rösgen: ...die Entwicklung der Mannschaft im Verlauf der Saison. Wir sind uns der Herausforderung sehr bewusst, da gefühlt 50 Prozent der Mannschaft neu sind oder Spieler andere Rollen übernehmen werden. Es wird spannend sein zu sehen, wie schnell wir als Mannschaft zusammenwachsen.

Ferreira-Hermans: ...die Entwicklung der Mannschaft während der Saison und darauf, wie wir mit den neuen Herausforderungen umgehen werden.

Maheswaran: ...unseren Torhüter Jonas Bolender.

Wipperfürth: ...die Entwicklung der Mannschaft und darauf, was wir gemeinsam in dieser Saison erreichen können.

Ich bin zufrieden, wenn mein Team am Ende der Saison…?

Mayer: ...sich im vorderen Tabellendrittel etabliert hat und man deutlich sieht, dass wir als Kollektiv zusammengewachsen sind. Und wenn uns dabei noch Verletzungen erspart bleiben und niemand aus dem Team in der Zwischenzeit Nachwuchs bekommt, nehme ich das auch gerne mit.

Rösgen: ...so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt geholt hat und wir gleichzeitig unser Spielkonzept umsetzen konnten.

Ferreira-Hermans: ...weiß, dass wir uns der neuen Herausforderung gestellt, als Mannschaft zusammengehalten und über die gesamte Saison unser Bestes gegeben haben – unabhängig vom Tabellenplatz oder dem Ausgang der Saison.

Viel Platz auf der Bank: die HSG Euskirchen A-Junioren. Copyright: Rocco Bartsch

Sollen Spaß haben: die TVP-B-Junioren.TV Palmersheim Copyright: TVP privat

Maheswaran: ...weiter zusammengewachsen und in der oberen Tabellenhälfte gelandet ist.

Wipperfürth: ...alles aus seinen Möglichkeiten herausgeholt und als Mannschaft zusammengehalten hat und wir mit der Entwicklung zufrieden sein können.

Favoriten sind für mich…?

Mayer: ...schwer zu benennen, da die Liga in dieser Saison sehr eng ist. Wenn ich mich aber festlegen müsste, dann Nümbrecht und Königsdorf. Nümbrecht bringt trotz schmerzhafter Abgänge die Nordrheinliga-Erfahrung mit und Königsdorf war letztes Jahr schon extrem nah dran und hat sich zudem im Sommer noch mal verstärkt.

Rösgen: ...der BTB Aachen II, der HSV Frechen, der SC Pulheim und der TV Brühl.

Ferreira-Hermans: ...schwer auszumachen, da wir zum ersten Mal in der Verbandsliga spielen. Ich denke aber, dass vor allem die etablierten Mannschaften eine gute Rolle spielen werden.

Maheswaran: ...Interaktiv Düsseldorf und der TV Aldekerk.

Wipperfürth: ...die Mannschaften von HSV Krefeld und der HSG Refrath/Hand. Aber gerade im Handball weiß man nie, welche Überraschungen so eine Saison bereithält.

Die größte Überraschung wird…?

Mayer: ...dass jemand, der in der vergangenen Saison vielleicht eher in der zweiten Reihe stand, eine wichtigere Rolle einnimmt, als er selbst aktuell annimmt. Wir haben da mehrere Jungs mit Potenzial und ich bin gespannt, wer den nächsten Schritt macht.

Rösgen: ...bei dem Umbruch, den wir zu bewerkstelligen haben, hoffentlich die HSG Euskirchen sein.

Ferreira-Hermans: ...vielleicht unser eigenes Abschneiden sein – schließlich wissen wir selbst nicht genau, wo wir in der Verbandsliga stehen. Uns ist bewusst, dass wir noch lange nicht so weit sind, aber wir wollen die Saison nutzen, um möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und uns als Mannschaft weiterzuentwickeln.

Maheswaran: ...Eric Schreiber sein. Er wird nach meinem Gefühl eine super Saison spielen.

Wipperfürth: ...hoffentlich unsere eigene Mannschaft sein. Wenn wir schnell zusammenfinden und jeder für jeden kämpft, ist einiges möglich.

TV Palmersheim

Prognose: Palmersheim geht mit einem großen Kader in die neue Saison. Dabei sticht vor allem Neuzugang Simon Schlösser heraus, der das spielerische Niveau des TVP deutlich anhebt und eine größere Variabilität verspricht. Eine Top-fünf-Platzierung ist möglich, wenn alle Rädchen ineinandergreifen und personelle Ausfälle ausbleiben.

Kader: Felix Delschen, Moritz Königshoven, Jonas Roland, Lino Rübenach – Till Stief (neu, Königsdorf), Marius Schmitz, Simon Schlösser (neu, Siebengebirge-Thomasberg), René Lönenbach, Niklas Adolph, Nils Schouren, Tim Winter, Ali Umut Sinaci, Simon Schöller, Michael Schneider, Josue Domingos Nzoikanua, Maurice Schmidt, Max Schmidt (beide neu, Weiden), Robin Voiß, Dennis Schüller, Daniel Schüller, Niklas Grevelding, Salih Simsek, Lukas Königshoven. Trainer: Marco Mayer.

HSG Euskirchen

Prognose: Das Jahr nach dem Karriereende von Kapitän David Henzel, Tobias Schmitz, Julian Gast und Niclas Schwarzbach wird nicht leicht. Hinzu kommt der lange Ausfall von Jarl Schramm, was den kompletten Rückraum verändert. Der sehr kleine Kader, der auf die Unterstützung der A-Junioren angewiesen sein wird, dürfte nur ein Ziel haben – Klassenerhalt!

Kader: Andre Jonas, Laurenz Gebertz – Dennis Trimborn, Niklas Müller, Felix Berbuir, Tobias Bünder, Merlin Klocker, Kajeepan Maheswaran, Jarl Schramm, Nico Krug, Julian Dietrich (neu, Eilendorf), Michael Fuß (neu, eigene zweite Mannschaft), Markus Neuhaus (neu, Bad Münstereifel), Tom Haufe (neu, eigene A-Jugend). Trainer: Frank Rösgen.

HSG Euskirchen Frauen

Prognose: Aus der zweiten wird die erste Mannschaft. Aus dem Oberligaabstieg wird deshalb der Kreisoberligaaufstieg. Alles neu bei den HSG-Frauen, die sich in einer gesunden Mischung aus Jugend und Erfahrung der Herausforderung stellt. Der Klassenerhalt sollte das Ziel sein und diesen wird sich die Mannschaft auch holen.

Kader: Bea Hullmann, Barbara Seipel, Cathleen Wedderien – Annika Schlüter, Anja Jensen, Fenja Bücker, Rosa Fiedler, Lena Bartussek, Maxi Lohmann, Tanja Püpke, Antonia Brock, Lena Stadtfeld, Anna Schnitzler, Lara Söffing, Mary Schlipp, Annika Zinken, Kristin Schons, Maren Müsch. Trainerin: Monica Ferreira-Hermans.

HSG Euskirchen A-Junioren

Prognose: Gewagt, gewagt, HSG-A-Jugend! In die Nordrheinliga mit einem zehn Spieler umfassenden Kader zu gehen, ist nicht ohne. Spielerisch und läuferisch wird man definitiv dazulernen und sich dem Niveau schnell anpassen müssen. Gelingt dies, ist eine Platzierung über dem Strich möglich. Herausfordernd wird zudem sein, wie die Spieler die Doppelbelastung mit dem Herrenspielbetrieb aufnehmen.

Kader: Jonas Bolender – Paul Schmidt, Leonhard Jankowski, Johannes Maubach, Cooper Hückel, Simon Metzen, Ruben Timm, Til Schöndube, Eric Schreiber, Nils Hohmann. Trainer: Kajeepan Maheswaran.

TV Palmersheim B-Junioren

Prognose: Die Kaderschmiede des TVP hat bereits vor zwei Jahren gezeigt, welches Spielniveau man mit viel Fleiß und Einsatz erreichen kann. Auch wenn in erster Linie der Lernfaktor und der Spaß im Vordergrund stehen werden, so ist der Mannschaft, die mit sechs Neuzugängen verstärkt wurde, ein solider Mittelfeldplatz zuzutrauen.

Kader: Elias Schendrick (neu, Brühl), Raik Severmann, Leon Tag – Philip Heinemann, Nando Streppelhoff, Jannes Hamann (alle neu, Brühl), Tom Wipperfürth, Tim Wipperfürth, Mario Esch, Leander Beisenherz, Marco Speichert, Thorben Sander, Mats Tiling, Thilo Worm, Maximilian Feer (neu, Wesseling), Marko Petreski, Nils Königshoven, Thore Kalinowski (neu, TSV Bonn rrh.). Trainer Max Wipperfürth.

Junioren in die Saison gestartet – Das sind die Spiele vom Wochenende

Die Junioren sind bereits am vergangenen Wochenende in die Saison gestartet. Die A-Junioren der HSG Euskirchen haben ihr Auswärtsspiel beim SV Heißen mit 29:40 verloren, die B-Junioren des TV Palmersheim kehrten vom Auswärtsspiel beim TV Vorst mit einer 32:36-Niederlage zurück.

Die nächsten Spiele: Oberliga Männer: 1. FC Köln – TV Palmersheim (Sa., 17.15 Uhr); Verbandsliga Frauen: HSG Euskirchen – Poppelsdorfer HV (Sa., 17.30 Uhr); Verbandsliga: HSG Euskirchen – SG Düren 1899 (Sa., 19.30 Uhr); B-Junioren: TV Palmersheim – HC Weiden 2018 (So., 17.30 Uhr).