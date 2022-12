Kreis Euskirchen – Am Wochenende starten auch die beiden höchstplatzierten Männer-Vereine in ihren jeweiligen Ligen in die Meisterrunde.

Verbandsliga Männer



Der TV Palmersheim startet – nach dem Spielausfall am vergangenen Wochenende in Frechen – vor heimischer Kulisse gegen den MTV Köln 1850 II in die Meisterrunde (Sa., 19.30 Uhr, Peter-Weber-Halle Kuchenheim). Das Hinspiel gewann der TVP auswärts mit 28:25. Einen Sieg peilt Palmersheim nun auch an. „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht, und wollen mit einem Heimerfolg direkt mal Hallo in der Meisterrunde sagen“, sagt Trainer Peter Trimborn optimistisch. Zwei Akteure, Marco Maier und Florian Müller, sind verletzungsbedingt nicht dabei. „Hinzu kommt, dass wir erst einmal schauen müssen, wie der Fitnesszustand eines jeden Einzelnen ist, da zuletzt doch einige Spieler fehlten“, so Trimborn.

Beim TV Palmersheim setzt man auf die Heimstärke, was angesichts von fünf Begegnungen in der eigenen Halle und nur zwei Auswärtspartien vielleicht der Schlüssel zum Erfolg werden kann.

Landesliga Männer



Gerade einmal vier Punkte trennen die acht Meisterschaftsanwärter der Landesligastaffel voneinander. Das bedeutet Spannung in jeder einzelnen Partie. Auch für den Viertplatzierten HSG Euskirchen ist noch alles drin. Laut Trainer Stefan Tuitje ist „jedes Spiel ein Endspiel“. Der erste Gegner heißt BTB Aachen III (So., 13.30 Uhr), auf den man auswärts trifft. Im Hinspiel, beim unnötigen Punktverlust nach einem Gegentor in der Schlusssekunde, spielte die HSG laut Trainer Tuitje stark. Deshalb brennt er auf die beiden Punkte. „Wir sind zwar vorgewarnt, gehen aber mit Optimismus an die Aufgabe heran“, so der HSG-Trainer zuversichtlich.

Kreisliga Männer



In der Meisterrunde muss Tabellenführer TVE Bad Münstereifel zum Tabellenvierten HSG Sieg (So., 16.30 Uhr). Im Hinspiel siegte der TVE deutlich mit zehn Toren Unterschied. Alles andere als ein Auswärtserfolg wäre eine Überraschung. Von einem Münstereifeler Ausrutscher profitieren könnte der TuS Zülpich. Er ist am Wochenende beim TSV Bonn rrh. III gefordert (Sa., 17.30 Uhr). Ein Gegner, der dem TuS zu liegen scheint, wie er zuletzt beim 30:21 demonstrierte.

In der Abstiegsrunde hat Schlusslicht TV Palmersheim II durch das 24:24 bei der TSV Feytal wieder ein wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt. Bei der SG Ollheim-Straßfeld II, die direkt vor dem TVP steht, muss aber ein Sieg her (Sa., 19 Uhr). Außerdem spielt die TSV Feytal beim HV Erftstadt (Sa., 17 Uhr).