Internationales Flair, hochklassige Ballwechsel und ein Heimsieg: Drei Tage lang stand die Tennisanlage des TC Nettersheim am Höhenweg im Mittelpunkt des Sports. Bei den „NTC VR Bank EifelLand Open 2026“ sorgte ausgerechnet der vereinseigene Tennistrainer Niklas Koch für den Höhepunkt aus Sicht der Gastgeber. Mit einem souveränen 6:2, 6:2-Erfolg im Finale sicherte er sich den Turniersieg vor heimischem Publikum, wie der Verein nun mitteilte.

Dass das Turnier seinem Namen als internationales Leistungsturnier gerecht wurde, zeigte bereits ein Blick auf das Teilnehmerfeld. Spielerinnen und Spieler reisten unter anderem aus Spanien, Luxemburg und Brasilien an.

Anastasiya Kuparev reiste von Madrid über Luxemburg nach Nettersheim

Eine außergewöhnliche Anreise hatte die spätere Damensiegerin Anastasiya Kuparev. Die an Nummer eins gesetzte Spielerin hielt sich zunächst in Madrid auf und musste kurzfristig mit dem Flugzeug nach Luxemburg reisen, um anschließend nach Nettersheim weiterzufahren. Trotz der langen Anreise stand sie pünktlich auf dem Platz und spielte sich ohne Satzverlust bis ins Endspiel. Dort ließ sie ihrer Gegnerin Elizaveta Andryukhova beim 6:1, 6:0 keine Chance und sicherte sich den Titel.

Auch das Herrenfeld war international besetzt. Bis ins Finale spielte sich der Brasilianer Pedro Nascimento de Queiroz, der derzeit quer durch Deutschland und Europa reist, um an Turnieren teilzunehmen.

Brasilianischer Finalist kam bei Vereinsmitglied unter

Unterstützung erhielt er dabei vom TC Nettersheim: Vereinsmitglied Antje Schneider half ihm bei organisatorischen Fragen, nahm ihn nach seinem Halbfinalsieg sogar bei sich auf und überbrückte mit ihren Portugiesischkenntnissen mögliche Sprachbarrieren.

Im Endspiel wartete allerdings Niklas Koch. Der Tennistrainer, der mit seiner NK Tennis Academy beim TC Nettersheim tätig ist, zeigte vor zahlreichen Zuschauern eine starke Leistung und gewann verdient mit 6:2, 6:2. Das Ergebnis fiel zwar deutlich aus, dennoch entwickelte sich ein intensives Finale, in dem Oberschiedsrichter Jürgen Ehlen gleich zweimal bei strittigen Linienentscheidungen eingreifen musste.

Bürgermeister Norbert Crump zeigte sich beeindruckt

Turnierorganisator Ernst Widdau nutzte die Siegerehrung, um den zahlreichen Helfern zu danken. Sein Dank galt den Sponsoren, den Unternehmen, die mit Plakatwerbung unterstützt hatten, sowie seinen Mitorganisatoren Siggi Hein, Oliver Esser und Andreas Lachnit. Ein besonderes Lob sprach er der Vereinsvorsitzenden Daniela Widdau und ihrem Helferteam aus, das während der drei Turniertage für die Bewirtung von Spielern und Besuchern gesorgt hatte. Ebenso hob er Platzwart Uwe Schneider hervor, der die Plätze trotz der trockenen Witterung in einem ausgezeichneten Zustand gehalten hatte.

Auch Nettersheims Bürgermeister Norbert Crump zeigte sich beeindruckt. Er komme immer wieder gerne zum TC Nettersheim, sagte er bei der Siegerehrung. Neben der schönen Anlage schätze er vor allem die familiäre Atmosphäre. „Eine solche Veranstaltung wäre ohne ein großes Teilnehmerfeld und die vielen Besucher nicht möglich. Am Ende steht dahinter aber vor allem das Ehrenamt, das unsere Gemeinde liebens- und lebenswert macht“, betonte Crump.

Zwei Turniersiege in acht Tagen für Weilerswister Malo Schulte

Der Weilerswister Nachwuchstennisspieler Malo Schulte hat weitere Erfolge gefeiert. Der Neunjährige holte seinen ersten U11-Titel. In Bergheim-Niederaußem setzte er sich bei den Erftstolz Open durch. Im Finale besiegte er seinen Gegner mit 6:3, 6:2 glatt in zwei Sätzen.

Malo Schulte gewann zwei weitere Turniere. Copyright: Thomas Schmitz

Eine Woche später nahm er zum zweiten Mal am Ambrogio Cup des SV Bayer Wuppertal teil. In der Altersklasse U10 war Schulte an Platz eins gesetzt. Bei seiner ersten Teilnahme im Vorjahr war er im Viertelfinale ausgeschieden. Diese Runde überstand er diesmal ebenso schadlos wie das Halbfinale und das Finale. Im Viertelfinale fegte er seinen Gegner mit 6:0, 6:0 vom Sandplatz, im Halbfinale lautete das Ergebnis 6:0, 6:1.

Eng wurde es nur im zweiten Satz des Endspiels. Nachdem Schulte den ersten Durchgang souverän mit 6:2 für sich entschieden hatte, ging es im hart umkämpften zweiten Satz in den Tiebreak, den der Neunjährige dann mit 7:1 gewann – und den Satz mit 7:6. In seinen drei Spielen hat das Talent vom TC Rot-Weiß Weilerswist also keinen Satz abgegeben bei einer Gesamtbilanz von 37:9 Spielen. (ets)