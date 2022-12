Euskirchen – Die Euskirchener Verwaltung spricht sich für einen Neubau des City-Forums hinter dem Euskirchener Bahnhof aus, in der sogenannten City-Süd. Dort soll auch das neue Rathaus errichtet werden. Als Kostenpunkt gibt die Verwaltung 23,7 Millionen Euro an. Das geht aus der Vorlage für den Sport- und Kulturausschuss, der am Dienstag tagt, hervor.

Entfluchtung

Das Atrium am City-Forum wurde laut Verwaltung am 14. Juli innerhalb von sechs Minuten etwa einen Meter hoch geflutet. Der 1300 Quadratmeter große Saal lief nachfolgend in einer Höhe von zwei Metern voll.

Laut Stadtverwaltung sei es bemerkenswert, dass innerhalb weniger Minuten die Evakuierung des Saals unmöglich gewesen wäre, da die Entfluchtung über das Atrium erfolge. (tom)

Ein Gutachter schätzt die Kosten für eine Sanierung auf etwa 8,1 Millionen Euro. Er verweist aber darauf, dass es weiterhin einige Unbekannte gebe. Deshalb betrage der Schätzungsgrad der Kostenkalkulation 85 Prozent.

Komplexe Bauweise

Die Betriebsleitung, so heißt es in der Ausschussvorlage, gibt zu bedenken, dass die „komplexe Bauweise, der außen liegende Lüftungs- und Versorgungsschacht und die eingeschränkten Möglichkeiten der Leitungsverlegung einen nicht abschätzbaren Aufwand“ verursachten. Die neue Lüftungstechnik sei ohne „massive Nutzungseinschränkungen“ nicht zu platzieren. Bei einem Mindestmaß von 3,5 Metern Höhe bei aktuellen Lüftungseinheiten erscheine ein Aufbau am vorhandenen Baukörper – unabhängig von der Frage der Machbarkeit – optisch inakzeptabel.

Zudem sei mittelfristig nicht auszuschließen, dass man beispielsweise die Glaskuppel erneuern müsse, weil auch nach der kostspieligen Sanierung in den vergangenen Jahren das Problem mit eindringendem Wasser nicht vollständig gelöst worden sei. Ein Teil des Problems sieht die Betriebsleitung in der Glaskuppel.

Ein Neubau schafft auch neue Möglichkeiten

Ein Neubau wird dennoch deutlich teurer als die Sanierung des City-Forums. Die Verwaltung geht von einem Delta von zehn bis 15 Millionen Euro aus. Allerdings könnten durch den Neubau Synergien geschaffen werden – beispielsweise durch Fraktionsräume und einen Ratssaal im neuen City-Forum, die dann im Rathaus eingespart werden können.

Ein Neubau hätte laut Verwaltung den Vorteil, der sich wandelnden Veranstaltungsbranche Rechnung zu tragen – beispielsweise durch einen optimierten Bühnenzuschnitt und bessere Lagermöglichkeiten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rallye durch Euskirchen Anzeige Lebendiger Adventskalender findet statt – in reduzierter Form

Fünf Standorte, zehn Autos Anzeige Carsharing ab Anfang 2022 auch in Euskirchen von Johannes Bühl

Ein Beispiel, wie die neue Halle aussehen könnte, ist die Stadthalle Troisdorf, die 2014 eröffnet wurde. Das Architekturbüro, das auch die Halle in Troisdorf realisiert hat, versucht bis zur Sitzung am Dienstag einen ersten denkbaren Konzeptentwurf für einen Neubau vorzulegen.

Noch offen ist, was an der Stelle des City-Forums entstehen könnte. In der Vorlage heißt es lediglich, dass die Möglichkeit bestehe, im Innenstadtbereich „eine der letzten verfügbaren Entwicklungsflächen zielführend für die nach der Flut umso bedeutender gewordene Innenstadtentwicklung zu nutzen.“

Als mögliche Fläche für den Neubau kommt laut Verwaltung die ehemalige Fläche des Wasserversorgungsverbands Euskirchen-Swisttal infrage.