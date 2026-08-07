Bei einem Kletterversuch an dem Gebäude beschädigte der 16-Jährige den Blitzableiter erheblich.

In der Nacht zu Freitag, 7. August, hat ein 16-jähriger Jugendlicher aus Mechernich einen Blitzableiter an der Gesamtschule an der Kölner Straße in Euskirchen beschädigt. Gegen 2.33 Uhr beabsichtigte der Jugendliche nach bisherigen Erkenntnissen, an der Wand des Schulgebäudes hochzuklettern. Dabei riss er den Blitzableiter samt Befestigungen aus der Verankerung.

Drei Jugendliche flüchten

Anschließend flüchtete der 16-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Minderjährigen. Zeugen und Zeuginnen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Jugendliche im näheren Umfeld von den Polizisten und Polizistinnen angetroffen werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. (red)