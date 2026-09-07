Mit einem Messer hat ein 67 Jahre alter Mann einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes angegriffen. Dank der schnellen Reaktion seines Kollegen blieb er unverletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der Rettungsdienst am Freitag gegen 18.40 Uhr auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen im Einsatz. Der 67 Jahre alte Mann hatte auf dem Boden gelegen, weshalb der Rettungsdienst hinzugezogen worden war. Als der Mitarbeiter des Rettungsdienstes auf den Mann zuging und ihn an der Schulter berührte, setzte der sich plötzlich auf, zog ein Messer aus seiner Tasche und stach in Richtung des Sanitäters.

Messer aus der Hand getreten

Dessen Kollege reagierte nach Angaben der Polizei schnell: Es gelang ihm, dem Mann das Messer aus der Hand treten. Die Rettungsdienstler hielten den 67-Jährigen am Boden fest und fixierten ihn, bis die Polizisten eintrafen.

Da sich der Euskirchener laut Polizei in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.