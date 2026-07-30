Wegen eines Ladendiebstahls ist die Polizei am Mittwochnachmittag (29. Juli) zu einem Geschäft im Narzissenweg in Euskirchen gerufen worden. Ein Ladendetektiv hatte dort gegen 15.20 Uhr eine 62-jährige Frau beobachtet, wie sie mehrere Paar Sportsocken in ihrer Einkaufstasche verstaute.

Anschließend passierte sie den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv sprach die Frau aus dem Rhein-Erft-Kreis kurz darauf an und bat sie in sein Büro.

Dort versuchte sie noch, die gestohlenen Sportsocken unter einem Rollcontainer zu verstecken. In ihrer Einkaufstasche fanden die alarmierten Polizisten und Polizistinnen insgesamt acht Paar neue Sportsocken.

Widersprüchliche Angaben bei der Befragung

Bei der Befragung machte die Frau widersprüchliche Angaben zu ihrer Anreise. Bei einer Durchsuchung wurde schließlich ein Fahrzeugschlüssel bei ihr gefunden. Die Ermittlungen führten zu einem auf dem Parkplatz abgestellten Auto.

Eine Überprüfung ergab, dass die 62-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamtinnen und Beamten weitere 52 Paar neue Sportsocken sowie einen Seitenschneider. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen die Frau wurden Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. (red)