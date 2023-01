Nach Leerstand Neue Nutzung des Gemünder Ose-Gebäudes

Schleiden-Gemünd – Munter debattiert wird in Gemünd über die Zukunft des Ose-Gebäudes bereits seit Jahren. Ist es ein Schandfleck, der weg muss? Oder kann man es vielleicht sinnvoll nutzen. Während Stephanie Fähnrich in ihrem Vortrag noch für eine Nutzung plädierte und Optionen aufzeigte, ist man im Schleidener Rathaus bereits diverse Schritte weiter.

Nationalpark-Ausstellung mit Kino an der Dreiborner Straße



Ein touristischer Anker am Eingang der Dreiborner Straße soll es werden. Der sperrige Begriff ist bereits mit Leben gefüllt: Tourist-Info samt kleinem Shop im Erdgeschoss, Nationalpark-Ausstellung mit digitalen Inhalten und einem Kino in der ersten Etage. Die Ausstellung, an der die Nationalpark-Verwaltung laut Stadt bereits Interesse bekundet hat, soll weitgehend digital konzipiert werden. Im Kino sollen keine Spielfilme gezeigt werden, sondern die imposanten Nationalpark-Filme nach Vorbild der Ausstellung in Vogelsang.

Eine neue Gesellschaft soll in der zweiten Etage einziehen. Gegründet werden soll eine Wirtschafts-, Tourismus- und Veranstaltungs-GmbH als 100-prozentige Tochter der Stadt. Mit ihr sollen die Bereiche Wirtschaft und Tourismus neu ausgerichtet werden.



1,5 Millionen Euro für das Gemünder Haus



Die Stadt sieht durch eine Gesellschaft mit ihren privatrechtlichen Möglichkeiten deutlich mehr Handlungsspielraum, als wenn die Aufgaben in den kommunalen Strukturen mit all ihren Restriktionen erledigt werden. Geschäftsführerin soll nach den Vorstellungen der Verwaltung Bianka Renn, derzeit Teamleiterin Wirtschaft und Tourismus im Rathaus, werden. In der Gesellschafterversammlung sollen Ratsmitglieder vertreten sein und der Vorsitz beim Bürgermeister liegen.

Mit Kosten in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro rechnet Beigeordneter Marcel Wolter für Kauf und Umbauten inklusive einer ansprechenden Gestaltung der Fassade. Auch hier seien sowohl Wiederaufbau- als auch Fördermittel zu erwarten.



Die Entscheidungen über den Kauf des Ose-Gebäudes und die Gründung der Gesellschaft trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 7. April, ab 18 Uhr im Rathaus.