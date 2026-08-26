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Coliforme BakterienTrinkwasser in der Gemeinde Weilerswist muss abgekocht werden

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Trinkwasser läuft aus einem Wasserhahn in ein Glas.

Eine Verunreinigung mit coliformen Bakterien wurde in der Gemeinde Weilerswist festgestellt.

Copyright: Hendrik Schmidt/dpa

Der Kreis Euskirchen informiert, dass bei  Neugeborenen und  abwehrgeschwächten Personen eine Gesuindheitsgefahr nicht auszuschließen ist.

Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers in der Gemeinde Weilerswist wurde eine mikrobiologische Verunreinigung mit coliformen Bakterien festgestellt. Das hat der Kreis Euskirchen am Mittwochnachmittag (26. August) bekanntgegeben.

Nach Angaben des Kreises handelt es sich um geringe Konzentrationen, die nachgewiesen wurden. Daher sei eine Gesundheitsgefährdung bei gesunden Menschen in der Regel nicht zu erwarten. Anders könne das jedoch bei abwehrgeschwächten Personen und Neugeborenen sein.

Nach Angaben des Kreises kann das  Trinkwasser in folgenden Orten Verunreinigungen aufweisen:

  1. Weilerswist
  2. Groß-Vernich
  3. Klein-Vernich
  4. Horchheim
  5. Hausweiler
  6. Derkum
  7. Ottenheim
  8. Schneppenheim
  9. Lommersum
  10. Bodenheim
  11. Müggenhausen
  12. Schwarzmaar
  13. Metternich

Abgekochtes Wasser für Nahrungszubereitung und Zähneputzen

Um jeglichen Schaden, gerade für den vulnerablen Personenkreis, zu vermeiden, sollen die Anweisungen des Gesundheitsamts befolgt werden. Leitungswasser soll nur nur abgekocht getrunken werden. Dazu muss das Wasser einmal sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Am praktischsten geht das mit einem Wasserkocher.

Abgekochtes Wasser oder Mineralwasser soll zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Säubern offener Wunden verwendet werden. Das Leitungswasser kann für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkung genutzt werden.

Wie der Kreis berichtet, wurden in dem betroffenen Bereich Spül- und Desinfektionsmaßnahmen eingeleitet. Aktuell arbeitet e-regio als Betriebsführerin des Verbandswasserwerks daran, die Ursache zu ermitteln und abzustellen.  