Zülpich Betrunkener flüchtet nach Verkehrsunfall

Zülpich-Rövenich – Nach einem Verkehrsunfall ist ein betrunkener Autofahrer (30) am Sonntagabend in Zülpich von der Unfallstelle geflüchtet. Seine Flucht endete jedoch bereits nach 100 Metern - und einem weiteren Verkehrsunfall.

Gegen 19.45 Uhr habe der 30-Jährige die Oberelvenicher Straße aus Zülpich kommend in Richtung der Straße "Auf'm Hagedorn" befahren. Als er von dort auf die Vogelsangstraße abbiegen wollte, sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe die Sockelmauer eines Hauses touchiert, wie die Polizei mitteilt.

Nach dem Aufprall sei er mit seinem Audi geflüchtet und in die Prälat-Lessenich-Straße eingebogen. Als er am Ende der Straße vor einer Absperrung stand, setzte er zurück und sei dabei gegen einen geparkten Pkw gestoßen, wo seine Fahrt endete, so der Polizeibericht.

Ein Alkoholtest habe einen Wert von über zwei Promille ergeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - für seinen Audi bestand nämlich kein Versicherungsschutz mehr.(nis)