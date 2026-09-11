An der Düsseldorfer Automeile ist am Freitagmittag (11. September) ein Großbrand in einem der Autohäuser ausgebrochen. Ein Mensch wurde ersten Angaben der Feuerwehr Düsseldorf zufolge schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht.

Großeinsatz der Feuerwehr in Düsseldorf – Werkstatt in Flammen

Das Feuer sei in einer Werkstatt auf dem Höherweg in Düsseldorf-Flingern gegen 14.03 Uhr ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr sei mit mehreren Löschzügen zu einem Großeinsatz ausgerückt.

Der Rauch war über der Landeshauptstadt weithin sichtbar. Zur Brandursache wurde zunächst nichts bekannt.

Das Autohaus wurde geräumt. „Es bestand die Gefahr der Ausbreitung auf umliegende Gebäudeteile“, berichtete ein Pressesprecher der Feuerwehr Düsseldorf.

Schwerverletzter mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen

Die schwer verletzte Person sei durch den Rettungsdienst medizinisch betreut und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, hieß es weiter.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung warnte die Feuerwehr zwischenzeitlich vor der Geruchsbelästigung durch Rauchniederschlag. Gegen 15.30 Uhr konnte die Warnung wieder aufgehoben werden.

Die Wehrleute waren am Mittag gegen 16 Uhr noch im Großeinsatz. Den Angaben zufolge waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Darunter auch zahlreiche Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr. (jv/dpa)