Heimat-Check Unsere Leser haben Bergisch Neukirchen bewertet – So sind die Ergebnisse

Vor einigen Wochen haben wir Sie um eine Benotung Ihres Heimatortes gebeten.

Hier finden Sie das Zeugnis von Bergisch Neukirchen.

Die Gesamtnote fiel mit einer 2,6 sehr gut aus.

Klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte und vergleichen Sie Bergisch Neukirchen mit den Nachbarorten.

Leverkusen-Bergisch Neukirchen – Unsere Leserinnen und Leser hatten die Wahl: Vor einigen Wochen haben wir Sie um eine Benotung Ihres Heimatortes gebeten. Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot, ist Pendeln gut möglich, wie steht es um das Sicherheitsgefühl? Ihre Antworten sind für uns ein wichtiger Anhaltspunkt bei der Berichterstattung für die kommenden Wochen.

Bergisch Neukirchen hat in unserem Heimat-Check am besten abgeschnitten. Die Menschen fühlen sich mit ihrer Heimat verbunden, der Stadtteil ist kinderfreundlich, sauber und wird als sicher empfunden. Was als nicht so gut bewertet wird, sind die Einkaufsmöglichkeiten und die Verkehrsanbindung: Sowohl von dem Öffentlichen Personennahverkehr wie auch vom Privatverkehr her.

Klicken Sie sich in unserer interaktiven Karte durch die Auswertung:

In unserem PDF mit dem Niederkasseler Zeugnis finden Sie neben den Noten auch Geschichten und Details zu ihrem Heimatort.

