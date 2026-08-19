Ein 16-Jähriger hat auf der Autobahn 3 bei Erkrath einen Unfall gebaut. Anschließend flohen er und seine 14 Jahre alte Beifahrerin zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später griffen die Einsatzkräfte die beiden Jugendlichen in Erkrath (Kreis Mettmann) auf.

Woher der Junge das Auto hatte, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Kennzeichen waren laut Polizei als gestohlen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 16-Jährige auf der Autobahn die Kontrolle über das Auto verloren. Der Wagen kollidierte mit einer Leitplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Ermittelt wird nun auch, weil der 16-Jährige Bargeld in Höhe von 1.000 Euro bei sich trug. Bisher sei unklar, woher das Geld stammt, teilte die Polizei weiter mit. Die beiden Minderjährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigte übergeben. (dpa/red)