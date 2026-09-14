Auf einem Feld bei Erkelenz (Kreis Heinsberg) ist am Vormittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Ursache für den Absturz nahe der Ortschaft Erkelenz-Gerderath gegen 11.20 Uhr war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen der Polizei im Kreis Heinsberg zufolge befanden sich zwei Personen an Bord der Maschine. Jede Hilfe sei bereits zu spät gekommen, die beiden Insassen hätten nur noch tot aus dem Flugzeugwrack geborgen werden. Die „Aachener Zeitung“ berichtete zuerst über das Unglück.

Bei dem Kleinflugzeug handelt es sich demnach um eine in den Niederlanden registrierte Cessna, die gegen 10.25 Uhr vom Flugplatz in Hilversum gestartet war. Gegen 11.18 Uhr war die Maschine dann vom Radar verschwunden. (jv/dpa)