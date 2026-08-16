Während sich die Lage in Hürtgenwald im Kreis Düren leicht entspannt, droht die nächste Feuerfront eine NRW-Stadt zu erreichen. Wegen der Ausbreitung des großen Waldbrandes von Belgien in Richtung Deutschland wird die grenznahe Stadt Monschau auf eine Evakuierung vorbereitet. Wir berichten im Liveblog.

Brand weiter außer Kontrolle – Hoffen auf Regen

11.14 Uhr: Der Waldbrand an der Grenze zu Deutschland weitet sich aus. Einsatzkräfte hoffen, dass Verstärkung aus dem Ausland und kühlere Temperaturen dazu beitragen, das Feuer im Naturschutzgebiet Hohe Venn unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerfront erstreckte sich am Sonntagmorgen über einen Kilometer, wie der öffentlich-rechtliche Sender RTBF berichtete. Unter Kontrolle ist die Feuerfront noch nicht.

Neben den wechselnden Winden erschwert das unwegsame Gelände des Hohen Venns die Löscharbeiten. Nur wenige Straßen führen in das Gebiet, und ausgedehnte Torfmoore machen die Brandbekämpfung schwierig.

10 Uhr: Laut Deutschem Wetterdienst ist in der Region heute nicht mit Regen als Unterstützung zu rechnen. Es werde keinen Niederschlag geben, der Wind werde dort aber schwach bis mäßig - also recht günstig - ausfallen, sagte eine Meteorologin des Wetterdienstes.

Löscharbeiten laufen auf Hochtouren

9.14 Uhr: Wie die Provinz Lüttich am Sonntagmorgen mitteilte, waren in der Nacht mehr als 250 Einsatzkräfte aus Belgien und Deutschland im Einsatz, darunter Feuerwehr, Polizei, Zivilschutz, Militär und Rettungsdienste. Auch zwei Chinook-Hubschrauber aus den Niederlanden sind im Einsatz.

Monschau richtet Anlaufstelle für Evakuierte ein

8.13 Uhr: Polizei und Feuerwehr in Monschau bitten darum, den Notruf nur im Notfall zu wählen. Wer Hilfe benötigt, z.B. aus gesundheitlichen Gründen, kann sich an eine der folgenden Telefonnummern wenden: 02472 81-0, 02472 81-210, 02472 81-209 oder 02472 81-212.

8.01 Uhr: Für alle Menschen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, hat die Stadt Monschau im Bürgercasino Imgenbroich eine Anlaufstelle eingerichtet. Diese ist seit 7 Uhr geöffnet.

Bewohner sollen Häuser und Wohnungen bis 10 Uhr verlassen

7.24 Uhr: Nach Informationen des Gouverneurs der belgischen Provinz Lüttich habe der Waldbrand mittlerweile eine Fläche von 2.700 Hektar erfasst. Das entspricht umgerechnet fast 3.800 Fußballfeldern. Zum Vergleich: Beim Brand im nur 20 Kilometer von Monschau entfernten Hürtgenwald in der Eifel sind nach Angaben des Kreises Düren etwa 300 Hektar Wald vom Feuer betroffen.

6.31 Uhr: Auf ihrer Webseite rief die Stadt Monschau am Morgen erste Bewohner dazu auf, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Dort heißt es: „Da gesundheitliche Gefahren durch den Brandrauch nicht ausgeschlossen werden können, wird den Einwohnerinnen und Einwohnern von Plattevenn, Leyloch und Kalterherberg westlich des Messewegs dringend empfohlen, diese Bereiche bis 10 Uhr zu verlassen und bei Verwandtschaft und Freunden unterzukommen.“

6.26 Uhr: Die Feuerfront im Hohen Venn befindet sich nur noch etwa drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Die Eifelstadt Monschau mit ihren rund 12.000 Einwohnern gilt als Touristenmagnet in der Region. Sie ist besonders für ihre mit Fachwerkhäusern geschmückte Altstadt bekannt, die auch immer wieder als Filmkulisse dient. Monschau liegt direkt am Hohen Venn, einem Hochmoor zwischen Deutschland und Belgien. (red)