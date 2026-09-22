Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Autobahn 46 in Düsseldorf mit einem Auto zusammengeprallt und ums Leben gekommen. Er starb am späten Montagabend (21. September) noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 27-jährige Fahrer des Autos sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die A46 blieb in Richtung Heinsberg die Nacht über gesperrt. Erst seit dem Morgen sei sie wieder frei.

Warum genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Motorradfahrer hinter dem Auto unterwegs gewesen. Als der Fahrer des Wagens demnach an der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller von der Autobahn abfahren wollte, beschleunigte der Motorradfahrer. Womöglich sei der Autofahrer aber in diesem Moment wieder nach links gezogen, sodass Auto und Motorrad zusammenstießen. (dpa/red)