„Leberkäs-Fly-in“Dümpel lädt Piloten nach Bergneustadt

Der Luftsport-Club Dümpel geht mit einem neuen Veranstaltungsformat an den Start. Unter dem Titel „Leberkäs-Fly-in“ lädt der Verein am kommenden Sonntag, 20. September, Piloten aus ganz Deutschland auf den Dümpel ein. Natürlich sind auch Nicht-Piloten auf dem Platz herzlich willkommen, wie der Verein mitteilt.

„Wir hoffen auf bestes Wetter und rege Beteiligung vieler Piloten mit ihren ,fliegenden Kisten’ aus ganz Deutschland“, sagt Sebastian Besting, erster Vorsitzender des Vereins. Einige spektakuläre Luftfahrzeuge haben sich demnach bereits angemeldet, so dass interessierte Besucher sehenswerte Landungen und Starts geboten bekommen an diesem Tag.

In einer Ausstellung informiert der Verein zudem über seine Aktivitäten und die Möglichkeit, auf dem Dümpel schon ab 14 Jahren vom Fußgänger zum Piloten zu werden. Für alle, die schon mal in die Fliegerei reinschnuppern möchten, bietet der Verein im Rahmen der Veranstaltung am kommenden Sonntag Rundflüge zu ermäßigten Tarifen an. Ein Blick auf die benachbarten Talsperren oder die Städte Bergneustadt und Gummersbach werden den Gästen gewiss gut in Erinnerung bleiben. Natürlich wird der Verein seine Gäste auch wieder auf die bekannt gute weise beköstigen. Für die musikalische Untermalung sorgt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bergneustadt, die ab 11 Uhr aufspielt.