Dass junge Wölfe umherstreifen, ist um diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Am Samstag kam es zu Sichtungen eines Tieres an der Bergneustädter Stadtgrenze.

Bergneustadt – An der Bergneustädter Stadtgrenze ist am Wochenende offenbar ein Wolf gesichtet worden. In zwei Fällen wurden Fotos gemacht, zudem gibt es eine Videoaufnahme. Diese Bilder werden derzeit von den Experten des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) geprüft. Die offizielle Bestätigung, dass es sich tatsächlich um einen oder mehrere Wölfe handelt, steht noch aus.

Video verbreitete sich rasch in den sozialen Medien

Das Video, das in den vergangenen Tagen rasche Verbreitung in den sozialen Medien gefunden hat, wurde am Samstagvormittag von einer jungen Frau aus Oberberg an der L 708 bei Germinghausen nahe der Autobahnauffahrt Drolshagen aufgenommen. Die Fotografien sind im selben Zeitraum ganz in der Nähe entstanden, berichtet Antonius Klein, der als Wolfsberater für den Kreis Olpe arbeitet.

Zudem gebe es einen Hinweis von der Nordhelle im Märkischen Kreis. „Wenn die Aufnahmen nach dem Vier-Augen-Prinzip tatsächlich einem Wolf zugeordnet werden, wäre es die erste bestätigte Wolfsichtung in unserem Kreis“, sagt Klein.

Noch am Donnerstagmorgen habe sich eine besorgte Schafhalterin bei ihm gemeldet, sagt Klein. Die habe er aber beruhigen können. Seit dem Wochenende habe es keine weiteren Meldungen gegeben, auch seien ihm keine Angriffe auf Weidetiere bekannt. „Es ist für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich, dass junge Wölfe umherstreifen. Vielleicht ist das Tier längst in Belgien.“