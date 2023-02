Coronavirus Gemeindeverwaltung Reichshof und die Schulen in Marienheide öffnen wieder

Oberberg – Ab Montag, den 9. März 2020, öffnen die Gemeindeverwaltung Reichshof und die Schulen in Marienheide wieder. Nach Angaben der Pressestelle des Oberbergischen Kreises, wurde eine Person mit Bezug zur Gemeindeverwaltung positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Bei den direkten Kontaktpersonen lagen negative Testergebnisse vor und sie stehen weiterhin unter häuslicher Quarantäne. In der Gemeindeverwaltung Reichshof wurden in der Zwischenzeit Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt, damit der Dienstbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Am selbem Tag öffnen auch die Schulen in Marienheide wieder. Nach einem bestätigten Fall in Marienheide wurden die Schulen als Vorsichtsmaßnahme geschlossen. Die Katholische Kindertagesstätte & Familienzentrum Arche in Marienheide öffnet am Montag, den 16. März 2020, wieder. Auch hier bestand Kontakt zu dem bestätigten SARS-CoV-Fall in Marienheide. Alle Betroffene und ihre direkten Kontaktpersonen, wie Mitarbeitende, Kinder und ihre Eltern wurden unter häuslicher Quarantäne gestellt und negativ auf das Coronavirus getestet. (red)