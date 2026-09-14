Bei einem schweren Verkehrsunfall in Engelskirchen-Ründeroth sind in der Nacht zu Montag (14. September) zwei junge Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 1.25 Uhr.

Ein 21-jähriger Mann aus Engelskirchen war mit seinem Mercedes auf der Wallefelder Straße (L 307) in Richtung Wallefeld unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Wagen streifte eine Leitplanke, kollidierte mit einem Telefonmast und einem Baum. Anschließend stürzte der Mercedes einen Abhang hinunter, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Der 21-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Beide wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. (red)