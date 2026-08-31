In einem Jubiläumsjahr Schützenkönig zu werden, das ist etwas Besonderes. Genau das hat Stephan Tusk geschafft, der pünktlich zum 100. Geburtstag des Ründerother Schützenvereins den Königsvogel nach 100 Schuss Kleinkaliber und vier Schuss Großkaliber erlegte. Zu seiner Königin hat er seine Lebensgefährtin Steffi Busch gemacht. Seit 26 Jahren gehört Tusk den Ründerother Schützen an und engagiert sich tatkräftig im Verein.

Und es ist nicht das erste Mal, dass der 58-Jährige an der Spitze der Ründerother Grünröcke steht: Der selbstständige Installateur hat die Königswürde zum dritten Mal inne. Am Samstagabend wurden er und die weiteren neuen Majestäten am Aggerstrand gekrönt.

Nach langer Zeit fand das Vogelschießen wieder in Ründeroth statt

Das Besondere in diesem Jahr: Nach langer Zeit fand das Vogelschießen wieder in Ründeroth statt. „In den vergangenen Jahren mussten wir immer ausweichen, da sich in Ründeroth keine Möglichkeit mehr bot, das Vogelschießen durchzuführen“, teilt Schützensprecherin Anne Peterson mit. Das wollte man zum 100-Jährigen des Vereins jedoch nicht hinnehmen. Ein mobiler Schießstand war die Lösung. Geschossen wurde auf sechs Vögel – mit Klein- und Großkaliber (Schrot).

Auch auf den Prinzenvogel wurde wieder angelegt. Hier sicherte sich nach 50 Schuss Kleinkaliber Nico D’Damico mit dem fünften Schuss Großkaliber in seiner noch jungen Vereinskarriere in Ründeroth gleich die Prinzenwürde. Zu seiner Prinzessin nahm er Zoe Scholz.

Dem Ründerother Schützenverein seit vielen Jahren eng verbunden

Erfolgreich auf den Kaiservogel schoss Daniel Schulze, der dem Vogel nach 125 Schuss Kleinkaliber gleich mit dem ersten Schuss Großkaliber den Garaus machte. Zusammen mit seiner Frau Rilana, wird er den Verein in den kommenden zwei Jahren repräsentieren. Beide sind seit Jahren dem Ründerother Schützenverein eng verbunden und waren 2024/2025 das Königspaar.

Der Bürgervogel wurde zum 100. Geburtstag zum Jubiläumsvogel: Da jeder auf diesen Vogel, der mit keinerlei Verpflichtungen verbunden ist, schießen darf, traten viele. Viola Meuser von den Jecken Fründen des Ründerother Karnevalsvereins sicherte sich nach 120 Schuss Kleinkaliber mit dem dritten Schuss Großkaliber den Titel der Jubiläumskönigin. Bürgerkönig an ihrer Seite ist Marlon Scholz.

Beim beliebten Schießen auf den Gemeindekönigsvogel treten neben den Ründerothern traditionell die Schützenvereine aus Kaltenbach und Loope an. Nach 112 Schuss Kleinkaliber sorgte Andre Kunath aus dem Ründerother Schützenverein mit dem zweiten Schuss Großkaliber dafür, dass der Gemeindevogel und der Pokal im Jubiläumsjahr in Ründeroth bleiben.

Den Zickenvogel, der 2002 aus einer Laune heraus entstanden ist, brachte Miriam Schmidt nach 115 Schuss Kleinkaliber mit dem elften Schuss Großkaliber zu Fall und darf sich ein Jahr „Oberzicke“ nennen.

Weil bei den Jüngsten niemand antrat, entschied der Vorstand, dass Tiana Kunath Kinderkönigin bleibt.