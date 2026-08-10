„Erhebliche Einschränkung“Kreisverwaltung in Oberberg nur bedingt zu erreichen

11.20 Uhr: Bauteil wird ausgetauscht

Aktuell wird ein elektronisches Bauteil ausgetauscht, das als Fehlerquelle ausgemacht worden ist. Das berichtete der Kreis auf Nachfrage.

Bei mehreren Nebenstellen der Kreisverwaltung kommt es aktuell zu erheblichen Einschränkungen der IT-Infrastruktur. Durch einen Verbindungsfehler stehen Fachanwendungen und die Anbindung an das Haupthaus an der Moltkestraße in Gummersbach derzeit nicht zur Verfügung. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist nicht oder nur eingeschränkt möglich.