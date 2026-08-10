Bei der IT-Infrastruktur des Oberbergischen Kreises kommt es zu Problemen.
„Erhebliche Einschränkung“Kreisverwaltung in Oberberg nur bedingt zu erreichen
Von Andreas Arnold
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11.20 Uhr: Bauteil wird ausgetauscht
Aktuell wird ein elektronisches Bauteil ausgetauscht, das als Fehlerquelle ausgemacht worden ist. Das berichtete der Kreis auf Nachfrage.
Bei mehreren Nebenstellen der Kreisverwaltung kommt es aktuell zu erheblichen Einschränkungen der IT-Infrastruktur. Durch einen Verbindungsfehler stehen Fachanwendungen und die Anbindung an das Haupthaus an der Moltkestraße in Gummersbach derzeit nicht zur Verfügung. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist nicht oder nur eingeschränkt möglich.