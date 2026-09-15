Gummersbach bekommt in diesem Jahr auf dem Steinmüllergelände in der Vorweihnachtszeit eine weitere Eventfläche. Das „Weihnachtszelt 23“ wird in direkter Nachbarschaft zum Winterdorf aufgestellt. Genauer gesagt auf der Wiese im Stadtgarten. Betreiber ist der Eventgastronom Timo Bay, der schon seit 16 Jahre mit seiner Familie auf dem Gummersbacher Lindenplatz in den Wochen vor Weihnachten ein Zelt betrieben hat.

Gastronom Timo Bay plant seit Februar an dem neuen Veranstaltungsformat auf dem Steinmüllergelände. Copyright: Andreas Arnold

Nun geht er auch auf das Steinmüllergelände. Vom 13. November bis zum 31. Dezember wird der Stadtgarten von Bay mit einem neuen Angebot bespielt. Und das unter dem Titel „Von Gummersbach für Gummersbacher“. Wobei das für Bay nicht bedeutet, dass er nicht die Gäste aus dem Umland mit seinem Angebot ansprechen will. Das Winterdorf, das auf dem Platz vor dem Kino Seven bereits zweimal ausgerichtet wurde, startet bereits einen Tag vor Timo Bay. Der sagt beim Treffen mit dieser Zeitung auf dem Steinmüllergelände, dass er die beiden Formate als Ergänzung sehe. Allerdings räumt er auch ein, dass er auf dem Lindenplatz das Winterdorf zu spüren bekommen habe.

Schweinsbraten, Eintöpfe und noch mehr

Und weil er nicht nur Gastronom, sondern eben auch Unternehmer sei, habe er auf die Entwicklung am Markt reagiert. Und das macht er mit einem transparenten Festzelt. Dort gibt es das gesamte winterliche Getränkerepertoire mit und ohne Alkohol und natürlich was zu essen. Allerdings nicht nur die berühmte Currywurst, wie Bay sagt, sondern auch Schweinsbraten und Eintöpfe. Dafür sorgt als Caterer die Firma Herbrandt. Angebote lokaler Anbieter seien ihm wichtig. Zusätzlich kann Bay auf das Angebot aus dem benachbarten 32 Süd zurückgreifen. Und mit Blick auf die Unternehmen auf dem Steinmüllergelände will er auch einen Mittagstisch in seinem Weihnachtszelt 23 anbieten. Apropos „23“. Die Zahl stammt noch aus der Zeit, als vor Weihnachten 24 rote Portale aufgestellt wurden und die Glühweinbude der Bays die Nummer 23 hatte. Die Portale sind zwar längst in der Versenkung verschwunden, doch die 23 haben die Bays beibehalten. Und nun auch auf dem Steinmüllergelände.

Neben Speisen und Getränken wird es aber auch Veranstaltungen geben, wie der Unternehmer sagt. Welche, will er noch nicht verraten. Gesetzt sind, und die sind auch schon auf den Werbeplakaten zu sehen, zwei Bahnen fürs Eisstockschießen. Die beiden Anlagen kommen von Christoph Bois vom 32 Süd, wie Bay berichtet. Auch hier werde eben der lokale Bezug bespielt, was ihn sehr freut. Das Konzept scheint die Leute zu interessieren. Kaum war das Buchungsportal im Internet freigeschaltet, trudelten auch schon die ersten Reservierungen bei Bay ein. „Sowohl für die Tische als auch für das Eisstockschießen. Wir haben jetzt schon Anmeldungen von Unternehmen, die bei uns ihre Weihnachtsfeier veranstalten“, sagt er.

Und wenn jemand einen Platz im Zelt online buchen würde, fielen dafür keine Gebühren an, erläutert Bay. Und was den Aufenthalt im Zelt angehe, so gebe es dafür keine zeitliche Obergrenze während der regulären Öffnungszeiten. Seit Februar diesen Jahres, so berichtet der Gastronom weiter, sei er mit den Planungen und Vorbereitungen befasst. Dazu gehöre auch der enge Austausch mit der Stadt Gummersbach und hier vor allem dem Ordnungsamt. Das gesamte Genehmigungsverfahren sei reibungslos gelaufen.