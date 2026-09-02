Abwehrspezialist Tom Kiesler hat sich im Training zur Vorbereitung auf die Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen einen Aussenbandriss im Knie zugezogen und wird beim Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach mehrere Wochen ausfallen.

Damit fehlen heute im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen neben Kiesler noch die beiden Rückraumspieler Teitur Einarsson und Alex Dushebaev, die an muskulären Problemen laborieren. Das teilte der Verein kurz vor dem Anpfiff des ersten Auswärtsspiels der Saison mit.