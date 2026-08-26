Nachfragen waren ihm lästig und lange wollte sich Trainer Gudjon Valur Sigurdsson mit Hinweis darauf, dass sein Vertrag noch bis 2027 läuft, nicht zu seiner Zukunft beim Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach äußern. Dagegen hatte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler stets betont, ihm sei nichts lieber, als den Vertrag mit dem Trainer sofort über 2027 hinaus zu verlängern.

Fünf Tage bevor der VfL Gummersbach gegen den SC Magdeburg in die neue Saison startet, gibt der Verein nun die Verlängerung mit dem Trainer bekannt. Gudjon Valur Sigurdsson hat bis 2029 unterschrieben. Die Vertragsverlängerung gebe nicht nur Planungssicherheit auf der Trainerposition, sondern setze ein deutliches Zeichen für die sportlichen Ambitionen des Bundesligisten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Diese Vertragsverlängerung ist für uns ein echtes Ausrufezeichen Christoph Schindler, Geschäftsführer des VfL Gummersbach

Angesichts des großen Interesses anderer Clubs an dem Isländer, sei sein Bleiben über 2027 hinaus ein starkes Bekenntnis zum VfL und zum gemeinsam eingeschlagenen Weg der vergangenen Jahre. „Diese Vertragsverlängerung ist für uns ein echtes Ausrufezeichen“, erklärt VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

Gudjon Valur Sigurdsson, den alle nur Goggi nennen, übernahm den VfL Gummersbach im Sommer 2020 unmittelbar nach dem Ende seiner Profispielerkarriere bei Paris Saint-Germain. Damals spielte der VfL in der Zweiten Bundesliga und für den ehemaligen Linksaußen der Gummersbacher war es die erste Trainerstation.

Gudjon Valur Sigurdsson wird im Sommer zum dritten Mal "Trainer des Jahres"

Sigurdsson führte die VfL-Handballer 2022 zurück in die Handball-Bundesliga. Dies so souverän, dass er zum „Trainer der Saison“ der 2. HBL gewählt wurde. Einen Titel, den er ein Jahr später auch in der Ersten Bundesliga verliehen bekam, als Gummersbach nach dem Aufstieg direkt Platz zehn belegte. Am Ende der Saison 2025/26 wurde Gudjon Valur Sigurdsson erneut zum Trainer des Jahres gewählt, als er die Saison mit dem VfL auf Platz vier beendete. Damit qualifizierte sich Gummersbach zum zweiten Mal nach 2024/25 für die Europa League, diesmal direkt.

„Goggi hat die sportliche Entwicklung unseres Vereins in den vergangenen sechs Jahren entscheidend geprägt“, führt Christoph Schindler weiter aus. „Er steht für Professionalität, Leidenschaft und einen enormen Anspruch an die tägliche Arbeit.“ Zudem identifiziere sich der 47-Jährige mit dem Verein, der Mannschaft und „unserer Philosophie“. Dass die Zusammenarbeit langfristig fortgesetzt werde, gebe große Planungssicherheit und „ist ein wichtiges Signal nach innen und außen“, erklärt der Geschäftsführer weiter.

„Ich bin sehr glücklich und dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam viel aufgebaut, aber ich habe weiterhin das Gefühl, dass unser Weg noch lange nicht zu Ende ist“, kommentiert Sigurdsson seine Vertragsverlängerung. „Die Zusammenarbeit mit Christoph, meinem Trainerteam, der Mannschaft und allen Menschen im Verein ist von großem Vertrauen geprägt“, führt der 47-Jährige weiter aus. Seine Familie und er fühlten sich in Gummersbach zu Hause, der VfL sei für ihn längst mehr als nur ein Arbeitgeber.