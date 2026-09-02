Der VfL Gummersbach sichert sich in einer kämpferisch geprägten Partie die ersten beiden Punkte der neuen Saison: Vor 5086 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena setzt sich der VfL gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 31:26 (14:12) durch.

Dabei fehlten beim VfL Gummersbach nicht nur weiterhin die beiden Halbrechten Alex Dujshebaev und Teitur Einarsson sondern auch Abwehrspezialist Tom Kiesler, der sich im Vorbereitungstraining auf die Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen am Knie verletzte und mehrere Wochen ausfällt.

VfL-Neuzugang Nikola Roganvic ist in der Bundesliga angekommen

Dafür ist Nikola Roganovic in der Bundesliga angekommen und war mit neun Treffern der beste Werfer mit Miro Schluroff. Dazu kam Torhüter Bertram Obling, der mit seinen insgesamt 14 Paraden vor allem in der ersten Halbzeit dafür sorgte, dass sich seine Mannschaft bis zur Pause ein Polster von zwei Toren erarbeitete. Er hielt zudem zwei Siebenmeter, den zweiten gegen Kentin Mahè, der bis zum Sommer noch sein Mannschaftskollege war.

Nach der Pause hielten die Gummersbacher den Vorsprung zunächst konstant zwischen zwei und vier Toren, ließen die Gastgeber nur bis auf ein Tor herankommen und behielten einen kühlen Kopf, als die Partie in der Schlussphase hitziger wurde und Kapitän Ellidi Vidarsson mit Rot (53.) vom Platz musste.

Tore VfL Gummersbach: Vidarsson (1), Blohme (1), Schluroff (9), Hallbäck (1), Roganovic (9/2), Horzen (4), Smits (5).