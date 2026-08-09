Mit drei Siegen in drei Spielen belegt der VfL Gummersbach Platz drei beim Internationalen Heide-Cup in Schneverdingen. Den Einzug der Gummersbacher Handballer ins Finale verhinderte alleine das schlechtere Torverhältnis. So traten der TSV Hannover-Burgdorf und der HC Hamburg im Endspiel an, das Hannover mit 29:27 gewann.

Bei Gummersbach liefen mit Kapitän Ellidi Vidarsson und Abwehrspezialist Stepan Zeman zwei Spieler wieder auf, die noch am Wochenende zuvor beim Turnier des Bergischen HC hatten verletzt pausieren müssen.

Das Vorbereitungsturnier endete für den VfL Gummersbach mit einem 30:22-Sieg gegen Mors-Thy Handbold

Unter der Wochen hatten Untersuchungen angestanden, nach denen beide Handballer grünes Licht bekamen. Vidarsson hatte erneut Nachwirkungen seiner Gehirnerschütterung aus dem Bundesligaspiel gegen Frisch Auf Göppingen gespürt und Zeman hatte im letzten Training vor dem Saisonabschluss beim Fußballspielen einen Ball vors Auge bekommen, das gelasert werden musste.

Mit dem 30:22 (14:11)-Sieg gegen Mors-Thy Handbold schloss der VfL das Turnier ab. Im anschließenden Interview zeigten sich die Handballer Lukas Blohme und Alex Dujshebaev, der gegen die Dänen nicht zum Einsatz kam, zufrieden mit der bisherigen Saisonvorbereitung und dem Turnier. „Arbeiten“, erklärte VfL-Neuzugang Dujshebaev mit einem Lächeln, sei das bisher prägendste deutsche Wort der vergangenen Wochen.

„Wir freuen uns immer, wenn wir viel spielen dürfen“, sagte Lukas Blohme, das helfe auch, dass sich die Neuzugänge schneller ins Spielsystem einfügen könnten. Den Heide-Cup lobte der Gummersbacher nicht nur für die gute Organisation, sondern auch für die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes, das neben drei deutschen Team auch drei ausländische aus Dänemark und Frankreich biete. Bester Torschütze des VfL war Nikola Roganvic mit 20 Toren. (ank)

Die Ergebnisse

Spiel um Platz drei: VfL Gummersbach – Mors-Thy Handbold 30:22 (14:11).

Tore VfL Gummersbach: Vidarsson (3), Kodrin (2), Vujovic (5), Blohme (3), Häseler (2), Schuroff (1), Hallbäck (5), Roganovic (2), Horzen (4), Smits (3).

VfL Gummersbach – HOJ Elite 33:31 (16:17).

Tore VfL Gummersbach: Vidarsson (2), Kodrin (3), Vujovic (2), Dujshebaev (1), Häseler (2), Einarsson (2), Schuroff (2), Hallbäck (4), Roganovic (8), Horzen (4), Smits (3).

VfL Gummersbach – Pauc Handball 33:31 (15:13).

Tore VfL Gummersbach: Biosca (1), Vidarsson (2), Dujshebaev (4), Häseler (1), Schuroff (5), Hallbäck (1), Roganovic (10), Horzen (5), Smits (1), Sindrason (2), Zeman (1).