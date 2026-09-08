Acht Mal schon hatte Dietmar Breckner erfolglos auf den Königsvogel der Aggertaler Schützengilde Brück-Dieringhausen angelegt. Beim neunten Anlauf auf den Titel sollte ihm nun das Glück hold sein. Vier Aspiranten waren zum Königsvogelschießen in dem Gummersbacher Stadtteil angetreten. Nach dem 79. Schuss gab das hölzerne Vogelvieh klein bei, fiel aus dem Kasten und Dietmar Breckner reckte die Arme gen Himmel. Mit ihm wird ein langjähriges Mitglied neuer Schützenkönig.

Auch dem Kaiservogel ging's an den Kragen

Der 40-Jährige gehört dem erweiterten Vorstand an, als stellvertretender Schatzmeister und stellvertretender Platzwart. Einen Majestätentitel derweil hatte er bis dato noch nicht inne. Seine Mutter Adelheid Breckner wird ihn fortan als Königin begleiten.

Voller Elan ging es auch dem Kaiservogel an den Kragen. Der Wettbewerb der ehemaligen Könige findet nur alle zwei Jahre statt. Der noch amtierende Schützenkönig Thomas Müller holte den Vogel mit dem 58. Schuss von der Stange. Zu seiner Kaiserin erwählte der 39-Jährige die 34-jährige Jasmin Martin. Am Prinzenvogelschießen nahmen zwei Jungschützen teil. Bereits mit dem 19. Schuss fiel der Vogel zu Boden und die Aggertaler Schützengilde hat mit Letizia Guadalupe Milia (16) eine neue Prinzessin. Prinz an ihrer Seite ist ihr 17-jähriger Bruder Fabrizio Milia. Die neue Kinderkönigin Jamilla Sourou gewann den Titel mit dem Lichtpunktgewehr mit dem 40. Schuss.

Befreundete Schützenvereine kamen zum Besuch

Bereits zwei Wochen vor dem Schützenfest waren fünf Damen der Aggertaler Schützengilde zudem beim Damenvogelschießen gegeneinander angetreten. Die noch amtierende Kaiserin Martina Vösterling holte den Titel mit dem 199. Schuss. Nach 2017 ist sie zum zweiten Mal Damenmeisterin.

Sieben Mannschaften mit jeweils vier Schützen nahmen am Bürgerschießen um den Werner-Schirp-Gedächtnispokal teil. Sieger wurde mit zwölf Treffern der Fightclub Milia. Auf Platz zwei mit jeweils acht Treffern landeten die Freiwillige Feuerwehr Dieringhausen, der Förderverein der Feuerwehr, die Damentruppe des Fightclub Milia sowie die Tanzmäuse Bielstein. Danach folgten Fantastic Four mit vier Treffern und der Fanclub Anstrich Lange mit zwei Treffern.

Bei den Festivitäten durften befreundete Schützenvereine nicht fehlen. So waren die Vereine aus Vollmerhausen, Remmelsohl, Kaltenbach, Ründeroth, der Rheinische Schützenbund sowie der Oberbergische Schützenbund am Samstagabend zu Gast und am Sonntag gaben sich Mühle-Niederseßmar, Hardt-Hanfgarten, Hülsenbusch und Windhagen die Ehre.