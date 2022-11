Gummersbach – Bei einem Unfall mit einem Elektroroller ist ein 33-Jähriger aus Gummersbach am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr auf der Klosterstraße nahe des Ortseingangs von Dümmlinghausen schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann mit einem E-Scooter von dem Gummersbacher Vorort in Richtung Derschlag unterwegs, als er kurz hinter dem Ortsschild in einer Rechtskurve in eine Spurrille geriet und sich daraufhin überschlug.

Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens versorgten den Verletzten. Anschließend kam er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Straße war für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt. Am Dienstagnachmittag berichtete die Polizei, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen sei und das die Bremsen des Scooters „nahezu wirkungslos waren“.