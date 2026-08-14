Über die Warn-App Nina warnt die Kreisverwaltung in Gummersbach seit 13.26 Uhr vor der Ausbreitung von Rauchgasen im gesamten Oberbergischen. Sie stammen aus dem Gebiet Hürtgenwald im Kreis Düren, wo die Feuerwehr derzeit einen großen Waldbrand bekämpft.

In der Warnung heißt es, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Brandgase nicht ausgeschlossen werden können.

Der Kreis ruft dazu auf, vorsorglich Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. (r)