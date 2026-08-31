Ein Kaiser bleibt für gewöhnlich zwei Jahre in Amt und Würden, bevor unter den ehemaligen Königen und Königinnen eines Schützenvereines ein neuer Amtsinhaber ermittelt wird. Dass für einen Prinzen aber ganze 31 Jahre ins Land ziehen, bevor er die Prinzenkette an einen Nachfolger weiterreichen kann, ist außergewöhnlich – so aber jetzt geschehen beim Stutzenverein Dümmlinghausen-Hesselbach.

1995 hatte Nikolai Wlodarek den Prinzenvogel von der Stange geholt, mangels Anwärter fand dann lange kein Prinzenvogelschießen statt. Bis jetzt. Beim Vogelschießen, das in Dümmlinghausen einige Wochen vor dem Fest stattfindet, legten fünf Jungschützen wieder auf einen Vogel an.

Füng Jungschützen legten auf den Vogel an

Den holte Lasse Keil mit dem 19. Schuss von der Stange. Der 19-Jährige arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik und erwählte seine Freundin Lea Linder (17) zur Prinzessin. Strahlend nahm Wlodarek die Prinzenkette ab und überreichte sie seinem Nachfolger. „Damit gehst du zweifelsohne in die Vereinsgeschichte ein“, sagte Markus Haertel, Beisitzer im Vorstand, in der Krönungsrede zum scheidenden Langzeitprinzen.

Neue Königin wurde mit dem 68. Schuss Anette Puhl. Die 66-Jährige und ihr Mann und Prinzgemahl Andreas Puhl (66) sind seit 2013 im Verein und betreten als Majestäten des Stutzenvereins noch völliges Neuland. Haertel zeigte sich überzeugt, dass sie den Verein würdevoll repräsentieren werden.

Neue Kinderkönigin

Auch einen neuen Kaiser galt es dieses Jahr unter den ehemaligen Königinnen und Königen zu ermitteln. Vier Teilnehmer traten an und nach 46 Treffern segelte der Vogel zu Boden – neuer Kaiser wurde Knut Schumann. Der 65-Jährige war 2017 und 2019 König, die Kaiserkette darf er nun erstmals sein Eigen nennen. Zudem ist er im Oberbergischen Schützenbund als Schießleiter aktiv.

Sieben Schützenschwestern kämpften um den Lieselvogel: Dem machte Anette Keizer mit den 20. Schuss den Garaus. Ebenfalls sieben Teilnehmer wetteiferten um die Burschenkönigswürde. Marcus Henkel setzte dem mit dem 45. Schuss ein Ende. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende ist 59 Jahre alt und war in der Saison 2015/2016 schon einmal Burschenkönig und im Jahr darauf Schützenkönig.

Am Festsonntag galt es einen neuen Kinderkönig zu ermitteln. 14 Kinder nahmen an dem Vogelschießen mit der Armbrust Teil. Neue Kinderkönigin wurde mit dem 45. Schuss Letizia Becker (12). Sie wählte ihre Schwester Leonie (14) zur Begleiterin.

Folgende Vereinsmitglieder wurden geehrt. Markus Haertel als auch Marcus Henkel erhielten einen Orden für besondere Verdienste. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Klaus Jaeger ausgezeichnet, für 35 Jahre Hannelore Richter.