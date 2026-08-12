Dieses astronomische Schauspiel hat zigtausende Oberbergerinnen und Oberberger gebannt in den Himmel blicken lassen: Die partielle Sonnenfinsternis hat am Mittwochabend die Menschen vor die Tür gelockt. Überall zwischen Morsbach und Radevormwald spielte das Wetter mit: Kaum eine Wolke verdeckte den Himmel, die Sonne stand satt am Abendhimmel.

Geschätzt 200 Fahrzeuge standen dicht an dicht an der Zufahrtsstraße zum Unnenberger Aussichtsturm. Copyright: Gaudich

Besonders die höhergelegenen Orte im Kreisgebiet erwiesen sich als beliebte Ausflugsziele. Neben dem Metabolon-Kegel in Lindlar war das besonders der Unnenberg auf der Gemeindegrenze zwischen Marienheide und Gummersbach - schließlich steht hier der Unnenberger Turm, der mitsamt der Plattform der höchstgelegene Punkt des Oberbergischen ist. Doch wer das Himmelsspektakel verfolgen wollte, musste gar nicht den Turmaufstieg auf sich nehmen - denn oben herrschte ohnehin schon genug Betrieb.

Auf der Plattform herrschte dichtes Gedränge, doch die Aussicht war bestens. Copyright: Gaudich

Auch auf der Zufahrtsstraße - von der Ortschaft Unnenberg kommend - ließ sich die Sonnenfinsternis sehr gut verfolgen. Und so reihte sich Auto an Auto, geschätzt 200 Fahrzeuge parkten am Straßenrand. Viele Menschen hatten Campingstühle mitgebracht und einen Picknickkorb.

Und wer keine Sonnenfinsternisschutzbrille mehr ergattern konnte, behalf sich mit einem Schweißerhelm oder selbstgebastelten Alternativen. Zwischen den Fahrzeugen war kaum ein Durchkommen, zwischendurch rückte die Polizei an und versuchte für Ordnung zu sorgen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

Viele Besucher hatten Teleskope oder Fotokameras mitgebracht. Copyright: Gaudich

Oben die Sonnenfinsternis, unten Gedränge: Die Straße wurde zum großen Parkplatz. Copyright: Gaudich

Ein guter Augenschutz war wichtig. Copyright: Gaudich